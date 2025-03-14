Лукашенко исключил вхождение Белоруссии в состав России в ближайшее время
Белоруссия вряд ли в ближайшее время войдет в состав России, заявил, выступая в Совфеде, ее президент Александр Лукашенко. Трансляцию вел РБК.
«Если мы будем в этом плане ломиться в эту открытую дверь, мы погубим все, что мы сделали. Надо идти спокойно, степ-бай-степ, шаг за шагом, что-то реализовывать, как мы делаем сейчас», — сказал он.
Вместе с тем Лукашенко призвал «сделать необратимым» процесс белорусско-российской интеграции. По его словам, Россия «никогда не потеряет» Белоруссию, если «почувствует душу» жителей республики.
По его словам, «сейчас уже никого не надо убеждать в правильности» решения о создании Союзного государства, однако «кое-кто говорит об иждивенчестве» и вхождении Белоруссии в состав России. Москву и Минск «жизнь подтолкнула» к совместным гарантиям военной и экономической безопасности, подчеркнул белорусский лидер. Если республика окажется перед выбором, то всегда «будет на стороне» России, заключил он.
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