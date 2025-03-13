Лукашенко заявил о «больших козырях» у России в переговорах по Украине

Александр Лукашенко (Фото: Александр Земляниченко / Reuters)

Россия обладает «большими козырями» в переговорах по Украине, поэтому добиться урегулирования конфликта удастся после того, как она их использует, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко журналистам в Кремле перед встречей с президентом России Владимиром Путиным.

«У них [России] большие козыри, как [президент США Дональд] Трамп говорил, на руках. Вот если они эти козыри приберегут, они достанут и начнут в этой карточной игре выигрывать — тогда договоримся», — сказал Лукашенко.



Президент Белоруссии добавил, что России будет сложно согласиться на временное прекращения огня с учетом текущих российских успехов на фронте. Также он заявил, что у американской стороны нет четкого плана по разрешению конфликта на Украине.

Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это первый визит президента Белоруссии после его переизбрания в январе 2025 года. По итогам встречи планируется подписание ряда совместных документов.