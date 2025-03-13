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Военная операция на Украине ,  
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Лукашенко пояснил, почему США давят на Украину, а не Россию

Лукашенко: давить на Россию бесперспективно, поэтому США давят на Украину
Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что попытки надавить на Россию бесперспективны, поэтому основное давление оказывается на Украину. Так он прокомментировал предложение США о 30-дневном перемирии на Украине. Об этом сообщает БелТА.

«Что, на Россию можно надавить? Санкции уже ввели столько, что дальше некуда. Поэтому нажали на Украину, и ей деваться некуда. Согласились на 30 дней — так 30 дней», — отметил Лукашенко.

Он добавил, что в случае перемирия российская экономика и военно-промышленный комплекс продолжат работать, а производство вооружений не остановится. Однако переброска техники на фронт может быть приостановлена. В то же время, подчеркнул президент Белоруссии, Украина получает оружие из-за границы, и любое его перемещение в этот период будет расцениваться как нарушение.

Сегодня днем Лукашенко прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Это первый визит президента Белоруссии после его переизбрания в январе 2025 года. В Кремле подчеркнули, что этот шаг отражает особый характер двусторонних отношений между странами.

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По итогам переговоров делегаций США и Украины в Джидде Киев заявил о готовности к 30-дневному прекращению огня при аналогичном решении России

Стороны договорились сформировать переговорные группы и начать обсуждение дальнейших шагов, направленных на достижение устойчивого мира.

По словам президента США Дональда Трампа, прекращение огня на Украине может быть выгодно России, но несет и определенные риски. Он выразил надежду, что Москва примет предложение о перемирии, и отметил, что у Вашингтона есть рычаги давления, которые могли бы повлиять на этот процесс.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать ситуацию о выгоде для России подчеркнул, что Кремль ожидает конкретных предложений.

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Александр Лукашенко Белоруссия США Россия Украина переговоры перемирие Военная операция на Украине
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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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