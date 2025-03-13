Bloomberg узнал о снятии санкций ЕС с троих россиян по требованию Венгрии

Будапешт добивался снятия санкций с восьми человек в обмен на поддержку их продления. В итоге из списка были исключены только трое, пишет Bloomberg. Москва считает ограничения незаконными.

ЕС исключил из санкционного списка троих россиян по требованию Венгрии, передает Bloomberg со ссылкой на источники.

Это было сделано для того, чтобы обеспечить сохранение мер еще на полгода — каждый раз они продлеваются на шесть месяцев. По данным Bloomberg, Будапешт добивался снятия санкций с восьми человек в обмен на поддержку очередного продления.

По сведениям агентства, в последнюю минуту на исключении некоторых подсанкционных лиц из списков стал настаивать и Люксембург. Герцогство желало исключения основателя консорциума «Альфа-Групп» Михаила Фридмана, но он останется под санкциями. Бизнесмен попал под персональные санкции ЕС в феврале 2022 года.

Переговоры об очередном продлении санкций по-прежнему продолжаются и близки к завершению, сказали изданию собеседники. По их мнению, страны ЕС близки к достижению договоренности о продлении ограничений. Решение о пролонгации мер требует согласия всех стран-членов Евросоюза. Срок действия ограничений на данный момент истекает 15 марта.

Газета Financial Times (FT) ранее сообщила со ссылкой на источники, что Венгрия добивается исключения Фридмана из санкционного списка ЕС и грозит в противном случае заблокировать продление ограничений в отношении 2 тыс. россиян.

В числе восьми человек, на снятии санкций с которых настаивал Будапешт, FT называла миллиардера Алишера Усманова и Петра Авена — бизнес-партнера Фридмана. Однако позднее Будапешт отказался от части требований, оставив запрос на исключение из списка Фридмана, уточняла газета.

Forbes оценивает состояние Фридмана в $14,8 млрд. В августе 2024 года бизнесмен подал в Гонконгский международный арбитражный центр иск на $16 млрд к Люксембургу, пытаясь оспорить заморозку активов, которыми он владеет через люксембургские холдинговые компании.

В апреле 2024 года суд ЕС отменил первоначальные акты, которые вводили санкции против Петра Авена и Фридмана, тем самым аннулировав ограничительные меры, действовавшие с февраля 2022-го по март 2023 года. Однако весной 2023-го Совет ЕС переписал основания для рестрикций против Фридмана и сделал их более формальными: бизнесмена назвали «ведущим предпринимателем, участвующим в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству Российской Федерации». По этому критерию Фридман продолжил их оспаривать.

Власти Венгрии неоднократно угрожали блокировать продление санкций против России. ЕС выступает против любого смягчения антироссийских мер до прекращения боевых действий на Украине. Москва считает санкции незаконными.