Премьер Венгрии Орбан прилетел в Москву

Виктор Орбан (в центре) (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прилетел в Москву. Его самолет приземлился в аэропорту «Внуково». Об этом венгерскому агентству MTI сообщил пресс-секретарь правительства Венгрии Берталан Хаваси, передает 24.hu.

У Орбана запланирована встреча с Путиным, добавил он.

О том, что Орбан собирается прилететь, писал венгерский журналист Сабольч Паньи. По его данным, вместе с премьером собирался прилететь глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Венгрия сейчас — страна-председатель в ЕС.

В ЕС после появления этих сообщений выступили с предупреждением в адрес Орбана. «У ротационного председательства ЕС нет мандата на взаимодействие с Россией от имени ЕС», — заявлял глава Евросовета Шарль Мишель. В ответ на просьбу прокомментировать визит Орбана, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что президент Владимир Путин 5 июля будет работать в Кремле.

2 июля Орбан прилетал в Киев, где проводил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Премьер Венгрии предложил Зеленскому подумать о прекращения огня перед мирными переговорами с Россией. Зеленский это предложение отверг.