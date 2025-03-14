Украина начала формировать команду для контроля возможного перемирия
Украина начала формировать команду, которая разработает меры контроля за возможным прекращением огня с Россией, заявил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига, передает «РБК-Украина».
«Мы уже сейчас фактически приступили к формированию национальной команды, которая будет разрабатывать соответствующие алгоритмы действий для надлежащего контроля возможного перемирия. Это чрезвычайно сложный процесс», — сказал он.
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