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Война санкций ,  
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Новак заявил, что поставки газа по «Северным потокам» не обсуждаются

Сюжет
Война санкций
Возобновление экспорта российского газа по Nord Stream и нефти по «Дружбе» в Германию не стоит на повестке дня, сказал вице-премьер
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Возобновление поставок российского газа и нефти в Западную Европу не обсуждается, заявил вице-премьер Александр Новак агентству Reuters.

Его спросили о возможности экспорта газа из России по идущему в ФРГ газопроводу «Северный поток», который был взорван в 2022 году.

«На данный момент это не входит в повестку дня», — сказал Новак.

Никаких переговоров о поставках нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию и Польшу сейчас не ведется, добавил он. По нему нефть получают Венгрия, Чехия и Словакия.

Взрыв на «Северных потоках» произошел в сентябре 2022-го. Уцелела только одна нитка на Nord Stream 2, по которому газ в Европу никогда не поступал. Немецкие СМИ в своем расследовании выявили причастность сотрудников киевской школы дайвинга Scuba Family к подрыву, прокуратура выдала ордер на арест одного из них. Президент Владимир Путин заявлял о причастности англосаксов, в частности США, к этой диверсии.

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В ноябре прошлого года американский инвестор Стивен Линч заявил о готовности выкупить «Северный поток-2», если тот будет выставлен на торги. Bild и Financial Times сообщили в начале марта, что Москва и Вашингтон вели переговоры о перезапуске газопровода с участием американских инвесторов. Кремль указывал, что не располагает информацией о таких переговорах.

Нефтепровод «Дружба» имеет две нитки, по идущей в Германию северной сейчас поступает казахстанская нефть, российская идет по южной. Поставки нефти в Чехию за последние месяцы несколько раз прекращались, последняя остановка была 4 марта. 

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Александр Новак Северный поток «Дружба» российский газ российская нефть
Александр Новак фото

Александр Новак

политик, вице-премьер России
23 августа 1971 года
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