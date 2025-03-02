FT узнала о работе в США над планом перезапуска «Северного потока-2»

В команде Трампа знают об инициативе по запуску Nord Stream 2 и видят в проекте стратегический актив, который можно использовать в мирных переговорах, выяснила FT. Ее источники объяснили сложности с реализацией задумки

Маттиас Варниг (Фото: Jens BÃ¼ttner / dpa / Global Look Press)

Бывший исполнительный директор оператора проекта «Северный поток 2» Маттиас Варниг при поддержке американских инвесторов занимается разработкой проекта перезапуска газопровода, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Некоторые видные члены президентской администрации Дональда Трампа знают о его инициативе и рассматривают эту возможность как часть усилий по восстановлению отношений с Россией, рассказали собеседники FT. По их словам, некоторые члены администрации видят в «Северном потоке-2» стратегический актив, который можно использовать в мирных переговорах по российско-украинскому конфликту.

«США сказали бы: «Ну, теперь на Россию можно будет положиться, потому что в этом участвуют заслуживающие доверия американцы», — сказал бывший высокопоставленный американский чиновник, осведомленный о некоторых попытках заключения сделки. С его слов, американские инвесторы начнут получать деньги «просто так».

В сентябре 2022 года была взорвана одна нитка «Северного потока — 2» и обе нити «Северного потока -1». Вторая нитка «Северного потока-2», чья годовая пропускная способность достигает 27,5 млрд кубометров газа в год, не повреждена и никогда не использовалась.

В руководстве Евросоюза узнали о дискуссиях вокруг «Северного потока-2» в последние недели, лидеры европейских стран обеспокоены и уже обсудили ситуацию между собой, выяснила FT. Издания объясняет, что реализация плана Варнига дала бы США беспрецедентное влияние на поставки энергоносителей в Европу.

Для реализации плана необходимо отмены санкций США, согласия России возобновить поставки газа, а также согласия Германии пропускать газ любым европейским покупателям (станция находится на севере ФРГ).

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал FT, что не располагает какой-либо информацией насчет переговоров по трубопроводу. «Газпром» отказался от комментариев изданию. Варниг заверил газету, что «не участвовал ни в каких обсуждениях с американскими политиками или представителями бизнеса» и добавил, что соблюдает «правила, как лицо, находящееся под санкциями США».

В январе 2025 года швейцарская материнская компания газопровода Nord Stream 2 AG получила отсрочку по делу о банкротстве, ее предоставили на четыре месяца. Согласно судебным материалам, «Газпром» сообщил, что новая президентская администрация в США и февральские выборы в Германии могут

«предположительно могут иметь существенные последствия для обстоятельств Nord Stream 2», чтобы оправдать отсрочку, пишет FT.

Со слов одного из источников, несколько инвесторов выразили заинтересованность, а один консорциум разработал схему постсанкционной сделки с «Газпромом».

Вместе с тем, одобрения Путина и Трампа будет недостаточно для запуска газопровода, предупредили опрошенные изданием высокопоставленные американские чиновники и бизнесмены, имеющие опыт работы в России. «Я не могу себе представить, чтобы правление какой-либо крупной американской корпорации прямо сейчас сказало: «Эй, давайте вернемся на российский рынок», и русские тоже это знают — они видели колебания в американской политике», — пояснил бывший высокопоставленный американский чиновник. Он напомнил, что ЕС свои санкции не отменял, а согласие запустить газопровод вызовет острую реакцию в Германии, так что «до чего-либо подобного еще далеко».