В Чехию прекратила поступать нефть по «Дружбе»

В Минпромторге Чехии заверили, что недостатка в сырье нет. Поставки по «Дружбе» прекращались на несколько дней в декабре. В 2024 году Россия поставила в страну 2,7 млн т нефти из 6,5 млн т

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Подача нефти по российскому трубопроводу «Дружба» в Чехию снова прекратилась, сообщает агентство České noviny со ссылкой на министра промышленности и торговли Лукаша Влчека. Причины остановки не уточняются.

Влчек заверил, что недостатка в нефти для внутренних потребителей нет, в случае необходимости Чехия может переключиться на поставки из итальянского трубопровода TAL+. «НПЗ в Чешской Республике хорошо подготовлены к этой ситуации, и в то же время у нас есть надежная система государственных резервов», — сказал министр.

РБК направил запрос в пресс-службу «Транснефти».

Система магистральных нефтепроводов «Дружба» берет начало в Альметьевске (Татарстан), идет в Брянск, после чего разделяется на северную и южную ветки. Первая проходит по территориям Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы, вторая — Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии.

Аналогичный случай произошел в декабре 2024 года, поставок не было несколько дней. В Транснефти тогда заявили, что по российской территории трубы нефть поставляется в штатном режиме.

Чешское правительство одобрило возможность предоставить Orlen Unipetrol 330 тыс. т нефти из госрезервов для снабжения ее нефтеперерабатывающих заводов на случай длительного перебоя. Необходимости в их использовании не было, поставки скоро возобновились, рассказывал глава управления государственными резервами страны Павел Швагр.

Нефть поступает в Чехию из двух основных источников. Один из них — «Дружба», в 2024 году доля поставок составила 42%, по данным министерства промышленности и торговли (годом ранее — 58%). Остальное идет по немецкому трубопроводу IKL, который соединяется с TAL. Всего в страну в 2024 году поставили 6,5 млн т нефти, из них на Россию пришлось 2,7 млн т. На втором месте оказался Азербайджан (2,6 млн т), на третьем — Казахстан (1 млн т).

В будущем чешские власти рассчитывают на увеличение поставок по нефтепроводу TAL, оператор Mero в конце прошлого года завершил технические работы по его расширению. Предполагается, что пропускная способность трубопровода удвоится до 8 млн т сырой нефти в год.