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Война санкций ,  
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Bild узнал о планах ФРГ помешать сделке России и США по Nord Stream 2

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Война санкций
Nord Stream 2 не был введен в работу, процесс сертификации Германия остановила на фоне событий на Украине. Но после взрывов в сентябре 2022-го целой осталась только одна нитка на этом трубопроводе. США и Россия могут запустить его
Неиспользованные трубы для &laquo;Северного потока-2&raquo; в немецком порту, 2022 год
Неиспользованные трубы для «Северного потока-2» в немецком порту, 2022 год (Фото: Fabian Bimmer / Reuters)

В Германии изучают, какие рычаги влияния можно применить, чтобы предотвратить запуск газопровода «Северный поток-2» на фоне возможной сделки России и США касательно этого объекта, сообщает Bild со ссылкой на источники.

Собеседники газеты назвали соглашение американской и российской сторон по трубопроводу «реалистичным сценарием».

Ранее Bild и Financial Times (FT) сообщили, что Москва и Вашингтон последние недели вели переговоры о перезапуске газопровода с участием американских инвесторов. Источники FT говорили, что в этой работе принимает участие бывший исполнительный директор оператора проекта «Северный поток-2» Маттиас Варниг. Также, по словам собеседников газеты, в администрации США видят в газопроводе стратегический актив, который можно использовать в мирных переговорах по российско-украинскому конфликту.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал FT, что не располагает какой-либо информацией насчет переговоров по трубопроводу.

Претендент на Nord Stream 2 назвал его «рычагом в переговорах» с Россией
Бизнес
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Bild писал, что в тайных переговорах, которые проходили в Швейцарии, принимал участие спецпосланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл. Он опроверг свою причастность к этому, немецкие власти сообщили, что не знают о каких-либо контактах.

В ноябре прошлого года американский инвестор Стивен Линч заявлял о готовности выкупить «Северный поток-2», если тот будет выставлен на торги.

Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен 3 марта сообщила, что страны Евросоюза не заинтересованы в возвращении к реализации проекта Nord Stream 2.

После подрыва «Северных потоков» в сентябре 2022-го осталась целой только одна нитка на Nord Stream 2. Этот газопровод не был введен в эксплуатацию, Германия остановила процесс на фоне начала военной операции России на Украине.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Северный поток-2 Nord Stream 2 Германия
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