В Израиле не исключили начало войны с «Хезболлой» после победы над ХАМАС

В Израиле допустили начало войны с «Хезболлой» после победы над ХАМАС

Израилю после победы над ХАМАС, возможно, придется начать войну против ливанской группировки «Хезболла» на севере страны, заявил глава израильского Совета нацбезопасности Цахи Ханегби, сообщает The Times of Israel.

По словам чиновника, опасения у Израиля вызывают элитные войска группировки «Радван», которые могут «в считанные минуты» пересечь северную границу и нанести удары по мирным жителям, как это сделал ХАМАС 7 октября на юге. Он отметил, что угрозу представляет и ракетный арсенал «Хезболлы».

«Мы больше не можем мириться с тем, что «Радван» находится на границе. Мы больше не можем мириться с невыполнением резолюции 1701», — подчеркнул Ханегби.

В соответствии с резолюцией ООН № 1701, которая была принята для прекращения войны в Ливане в 2006 году, к югу от реки Литани не должны находиться никакие вооруженные формирования, кроме сил ООН и армии Ливана.

Ханегби отметил, что «Хезболла» может согласиться изменить ситуацию на границе дипломатическим путем, и назвал такой исход «очень хорошим». При этом глава совета нацбезопасности сказал, что не верит в подобный ход развития событий.

Чиновник подчеркнул, что Израиль не хочет воевать одновременно на два фронта, и поэтому выступит против «Хезболлы» после победы над ХАМАС.

После начала операции ХАМАС «Хезболла» наносит удары по северу Израиля, ЦАХАЛ обстреливает позиции группировки в ответ.

В начале ноября лидер «Хезболлы» Хасан Насралла допустил возможность полномасштабной войны на ливанском фронте. Он посоветовал израильской армии действовать осторожно. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, поручил армии готовиться к любому сценарию в ситуации с ливанской группировкой. В декабре он допустил, что вступление «Хезболлы» в войну между Израилем и ХАМАС может привести к уничтожению Ливана. Ливанские власти при этом заявляли, что не хотят войны.