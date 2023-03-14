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В Германии подтвердили обыск на яхте, «связанной» со взрывами Nord Stream

Прокуратура Германии сообщила об обыске на яхте, «связанной» со взрывами на Nord Stream
Der Spiegel сообщила, что полиция в ходе обысков на яхте Andromeda обнаружила следы взрывчатых веществ. В немецкой прокуратуре подтвердили РБК обыск на яхте, но уточнили, что оценка обнаруженных следов продолжается
Утечка газа на месте взрыва, архивное фото
Утечка газа на месте взрыва, архивное фото (Фото: Danish Defence Command / Reuters)

Прокуратура Германии в середине января провела обыск на яхте Bavaria Cruiser 50 Andromeda («Андромеда»), которая может быть причастна ко взрывам на «Северных потоках», сообщили РБК в немецкой прокуратуре.

«Федеральная прокуратура провела обыск на судне с 18 по 20 января 2023 года в связи с подозрительной арендой судна. Есть также подозрения, что данное судно могло быть использовано для перевозки взрывных устройств, которые сдетонировали на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». <...> Оценка обнаруженных следов и предметов продолжается», — сообщили в ведомстве.

Так в прокуратуре ответили на запрос РБК по поводу недавней статьи Der Spiegel, в которой сообщалось об обнаружении на «Андромеде» следов взрывчатых веществ, а также использованного для аренды судна адреса электронной почты, который «может указывать на связь с Украиной».

Как уточнили РБК в ведомстве, личности преступников и их мотивы также являются предметом продолжающегося расследования, до окончания которого не могут быть сделаны официальные заявления. «В рамках дальнейшего расследования будут рассмотрены все улики, необходимые для выяснения обстоятельств дела. Подозрений в совершении преступления в отношении сотрудников немецкой компании, арендовавшей судно, нет», — указали в прокуратуре.

Взрывы на «Северных потоках» произошли недалеко от датского архипелага Эртхольмен в конце сентября 2022 года. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Смотритель острова Кристиансё (входит в архипелаг Эртхольмен) Сорен Тийм Андерсен сообщил РБК, что датская полиция в декабре 2022 года обратилась к властям острова в поисках лодки, которая была пришвартована к острову в сентябре. «Полиция спрашивала местных жителей, есть ли у них фото или видео из гавани в дни с 16 по 18 сентября», — уточнил он.

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Spiegel со ссылкой на источники сообщала, что организаторы подрыва «Северных потоков» могли перевозить взрывчатку на 15-метровой парусной яхте модели Bavaria Cruiser 50 Andromeda, арендованной на острове Рюген через чартерную компанию. Газета The New York Times писала, что к диверсиям может быть причастна «проукраинская группировка», в составе которой действовали граждане России и Украины. Die Zeit уточняла, что в диверсии участвовали пятеро мужчин (капитан, два водолаза и два помощника водолаза) и женщина-врач. При этом национальность преступников не ясна: члены группы использовали фальшивые паспорта, которые предъявили при аренде яхты.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина «не имеет отношения к инциденту в Балтийском море и не имеет информации о проукраинской группировке». Кремль назвал статьи о «Северных потоках» «скоординированным вбросом в СМИ».

В Германии подтвердили обыск на яхте, «связанной» со взрывами Nord Stream
В Германии подтвердили обыск на яхте, «связанной» со взрывами Nord Stream

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Теги
Ольга Ваганова Ольга Ваганова, Илья Пламенев Илья Пламенев
Германия Северный поток яхта обыск прокуратура
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