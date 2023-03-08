Приехавший в Киев генсек ООН призвал продлить зерновую сделку

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 80,55 (+0,31) Инвестиции, 07 мар, 16:13 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,02) Инвестиции, 07 мар, 16:13
Московское «Динамо» проиграло «Торпедо» в матче плей-офф КХЛ, ведя 2:0 Спорт, 19:58
FT узнала о беспокойстве китайцев о хранении денег в банках Швейцарии Политика, 19:58
ЦСКА забросил девять шайб «Северстали» и сравнял счет в плей-офф КХЛ Спорт, 19:34
В Турции оценили ущерб от землетрясений в $80 млрд Общество, 19:22
Польский «Шлёнск» оштрафовали за баннер со словами «Это не наша война» Спорт, 19:19
Боррель заявил о готовности ЕС выделить €1 млрд на боеприпасы для Киева Политика, 19:06
США сняли санкции с бывшего дочернего банка «Сбера» в Казахстане Политика, 18:57
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Приехавший в Киев генсек ООН призвал продлить зерновую сделку Политика, 18:41
Бывшего капитана сборной Сирии пожизненно отстранили за плевок в судью Спорт, 18:22
Костин заявил о «вскрывшемся абсцессе» между Западом и Россией Политика, 18:21
Путин вручил госнаграды россиянкам в Кремле Политика, 18:07
Sun узнала о расследовании против звезды сборной Англии за эксгибиционизм Спорт, 18:01
Когда не стоит брать кредит, и как правильно его погасить РБК и банк Ренессанс, 18:01
Bloomberg назвал число прибывших в Аргентину с начала 2022-го россиян Общество, 17:55
Военная операция на Украине ,  
0 

Приехавший в Киев генсек ООН призвал продлить зерновую сделку

Генсек ООН Гутерриш в ходе визита в Киев отметил важность продления зерновой сделки
Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press
Фото: Jens Büttner / dpa / Global Look Press

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве выступил за продление зерновой сделки, в рамках которой из украинских портов вывозят продовольствие. Его заявление опубликовал офис генсека.

«Я хочу подчеркнуть критическую важность продления 18 марта Черноморской зерновой инициативы», — сказал Гутерриш.

По его словам, сделка обеспечила вывоз 23 млн т зерна из украинских портов, что способствовало снижению мировых цен на продовольствие. Гутерриш отметил, что для глобальной продовольственной безопасности и уровня цен важное значение имеет экспорт как украинских, так и российских продуктов питания и удобрений.

Зерновая сделка была заключена в июле 2022 года, Россия и Украина подписали соглашение по отдельности с Турцией и ООН. Договор включал две части: договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из Одессы, Черноморска и Южного и о содействии ООН снятию ограничений на доступ российской сельхозпродукции на мировой рынок. Представители ООН и Турции обязались контролировать, чтобы на кораблях не перевозили боеприпасы или вооружение.

Срок действия зерновой сделки истекает 18 марта. Она была продлена в ноябре на 120 дней с условием автоматического продления при отсутствии претензий у сторон.

За пролонгацию соглашения кроме ООН выступают также Турция и США. Киев в конце февраля заявлял о намерении продлить действие сделки еще как минимум на год и добавить в нее порт Николаева.

Москва не раз отмечала, что первая часть сделки соблюдается, а вторая — относительно экспорта удобрений — нет. В то же время Кремль признавал, что прогресс в решении проблемы с российским экспортом есть, но «еще предстоит кое-что сделать». Также российская сторона указывала, что значительная часть продовольствия доставляется в Европу, а не нуждающимся странам.

Читайте на РБК Pro
Какие ошибки в управлении командой дорого обойдутся в 2023–2024 годах
Почему Китай больше не ждет взрывного роста от своей экономики
Миллиардеры-вегетарианцы: Дуров, Брэнсон, Амбани — об отказе от мяса
«Можем увидеть цепную реакцию». Что происходит с криптобанком Silvergate

2 марта официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сказала, что Россия готова продолжать выполнять свою часть договоренностей, если другие участники тоже будут исполнять свои обязательства. 6 марта Reuters сообщил, что Украина начала переговоры по продлению сделки с партнерами в онлайн-формате.

Теги
Антониу Гутерриш ООН Зерновая сделка
Материалы по теме
Генсек ООН прибыл в Киев для обсуждения зерновой сделки
Политика
К каким результатам привела зерновая сделка. Что важно знать
Бизнес
Reuters узнал о просьбе Киева к ООН и Турции о продлении зерновой сделки
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter