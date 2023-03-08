Приехавший в Киев генсек ООН призвал продлить зерновую сделку

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Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве выступил за продление зерновой сделки, в рамках которой из украинских портов вывозят продовольствие. Его заявление опубликовал офис генсека.

«Я хочу подчеркнуть критическую важность продления 18 марта Черноморской зерновой инициативы», — сказал Гутерриш.

По его словам, сделка обеспечила вывоз 23 млн т зерна из украинских портов, что способствовало снижению мировых цен на продовольствие. Гутерриш отметил, что для глобальной продовольственной безопасности и уровня цен важное значение имеет экспорт как украинских, так и российских продуктов питания и удобрений.

Зерновая сделка была заключена в июле 2022 года, Россия и Украина подписали соглашение по отдельности с Турцией и ООН. Договор включал две части: договоренность о безопасном вывозе украинского зерна из Одессы, Черноморска и Южного и о содействии ООН снятию ограничений на доступ российской сельхозпродукции на мировой рынок. Представители ООН и Турции обязались контролировать, чтобы на кораблях не перевозили боеприпасы или вооружение. Срок действия зерновой сделки истекает 18 марта. Она была продлена в ноябре на 120 дней с условием автоматического продления при отсутствии претензий у сторон.

За пролонгацию соглашения кроме ООН выступают также Турция и США. Киев в конце февраля заявлял о намерении продлить действие сделки еще как минимум на год и добавить в нее порт Николаева.

Москва не раз отмечала, что первая часть сделки соблюдается, а вторая — относительно экспорта удобрений — нет. В то же время Кремль признавал, что прогресс в решении проблемы с российским экспортом есть, но «еще предстоит кое-что сделать». Также российская сторона указывала, что значительная часть продовольствия доставляется в Европу, а не нуждающимся странам.

2 марта официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сказала, что Россия готова продолжать выполнять свою часть договоренностей, если другие участники тоже будут исполнять свои обязательства. 6 марта Reuters сообщил, что Украина начала переговоры по продлению сделки с партнерами в онлайн-формате.