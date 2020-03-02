Конституцию изменят при поддержке более чем 50% проголосовавших россиян
В проекте поправок об изменении Конституции, внесенном президентом России Владимиром Путиным в Госдуму, говорится, что изменения будут считаться одобренными только в том случае, если их поддержат больше половины участников голосования. Копию текста поправок РБК предоставила пресс-служба думского комитета по госстроительству и законодательству.
«Изменения в Конституцию <...> считаются одобренными, если за них проголосовало более половины граждан Российской Федерации, принявших участие в общероссийском голосовании», — говорится в документе.
В нем уточняется, что «если за изменения <...> проголосовало менее половины граждан <...>, такие изменения не считаются одобренными».
В тексте проекта говорится, что если большинством голосов поправки будут одобрены, то президент издаст указ об официальном опубликовании Конституции с внесенными в нее поправками. Также в указе будет названа дата вступления соответствующих поправок в силу. «Официальное опубликование Конституции с внесенными в нее поправками осуществляется незамедлительно после официального опубликования результатов общероссийского голосования», — отмечается в документе.