МИД Франции раскрыл, почему Париж не исключает прямых контактов с Москвой
Франция не исключает прямых контактов с Россией, поскольку Европа предоставляет Украине практически всю необходимую поддержку и «в какой-то момент ей также будет необходимо установить независимые контакты с обеими сторонами, будь то Украина или Россия». Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, выступая на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
«Добавьте к этому, как вчера заявил президент [Франции Эмманюэль] Макрон, что без европейцев не может быть мира, не может быть снятия санкций, не может быть финансирования восстановления, не может быть гарантий безопасности», — сказал министр.
Барро также заявил, что гарантии безопасности для Киева должны быть приняты вместе с «коалицией желающих».
Материал дополняется
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»