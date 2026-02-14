МИД Франции раскрыл, почему Париж не исключает прямых контактов с Москвой

Франция не исключает прямых контактов с Россией, поскольку Европа предоставляет Украине практически всю необходимую поддержку и «в какой-то момент ей также будет необходимо установить независимые контакты с обеими сторонами, будь то Украина или Россия». Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, выступая на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Добавьте к этому, как вчера заявил президент [Франции Эмманюэль] Макрон, что без европейцев не может быть мира, не может быть снятия санкций, не может быть финансирования восстановления, не может быть гарантий безопасности», — сказал министр.

Барро также заявил, что гарантии безопасности для Киева должны быть приняты вместе с «коалицией желающих».

