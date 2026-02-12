 Перейти к основному контенту
Президент Кипра призвал Европу возобновить прямые контакты с Путиным

Le Monde: тема прямых контактов Европы с Путиным перестала быть табу
Никос Христодулидис
Никос Христодулидис (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Европейским политикам стоит найти способ поговорить с президентом России Владимиром Путиным напрямую, но в присутствии Украины, счел президент Кипра Никос Христодулидис, передает Le Monde.

«Честно говоря, мы уже общаемся с Путиным через американцев. Так почему бы не найти способ поговорить с ним напрямую? Конечно, в присутствии Украины», — заявил он.

По оценке Le Monde, на сегодняшний день мнения относительно целесообразности и условий возобновления прямого диалога с Россией, продвигаемого французским лидером Эмманюэлем Макроном, остаются разделенными. При этом, как пишет газета, вопрос возобновления контактов уже не является табу в ЕС.

Начиная с конца декабря прошлого года Макрон не раз публично выступал за налаживание дипломатических каналов связи с Путиным. Как сообщало издание Politico, в ЕС предлагали назначить специального представителя для контактов с Москвой. Французский лидер в феврале 2026 года заявил, что Париж восстановил канал для диалога с Москвой «на техническом уровне».

Польский дипломатический источник заявил, что в Варшаве не намерены критиковать инициативы Макрона, однако считают необходимым выждать паузу. По словам собеседника газеты, нет никаких гарантий, что предложения Парижа ускорят наступление мира на Украине, передает Le Monde.

Материал дополняется

