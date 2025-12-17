 Перейти к основному контенту
Путин рассказал, что будет при отказе Украины от диалога

Россия стремилась разобраться с причинами конфликта дипломатическим путем, заявил Путин. Однако если Украина откажется от диалога, цели, обозначенные российской стороной, будут достигнуты военным путем, подчеркнул он
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Если украинская сторона откажется от разговора по существу, Россия обеспечит достижение своих целей военным путем, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

«Мы предпочитали делать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем», — сказал он.

В числе приоритетных вопросов Путин обозначил создание и расширение буферной зоны безопасности. По его словам, эту задачу российская армия будет решать последовательно.

Впервые о намерении создать «санитарную зону» на пограничье Владимир Путин сообщил в июне 2023 года. В мае 2024-го президент заявил о намерении создать «санитарную зону» в Харьковской области. По его словам, она необходима для защиты от обстрелов приграничных районов России.

В марте 2025 года Путин, посещая пункт управления войсками в Курской области, предложил рассмотреть создание «зоны безопасности» вдоль российской границы. В конце мая 2025-го президент сообщил, что российские военные работают над созданием «необходимой буферной зоны» для защиты Белгородской, Брянской и Курской областей.

О «большой войне» и дипломатии. Заявления Путина на коллегии Минобороны
Политика
Владимир Путин

Прямые переговоры российской и украинской делегаций возобновились в мае 2025 после трех лет перерыва. На данный момент прошли три переговорных раунда: 16 мая, 2 июня и 23 июля. Сейчас стороны обсуждают варианты урегулирования на основе мирного плана, предложенного администрацией президента США Дональда Трампа.

В первой версии американского плана было 28 пунктов. По информации западных журналистов, документ предусматривал в том числе ограничение численности ВСУ и территориальные уступки со стороны Украины. После этого представители Киева и Вашингтона провели ряд встреч и сообщили, что план был сокращен.

Путин допускал, что предложенные американской стороной положения могут лечь в основу урегулирования. При этом он отмечал, что Россия способна достичь целей вооруженным путем, однако готова и к мирным переговорам.

Украинский президент Владимир Зеленский считает, что простых решений относительно окончания конфликта не будет. Наиболее чувствительные моменты в мирном урегулировании, по мнению Зеленского, это вопросы территорий и российских активов.

