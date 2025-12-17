Путин рассказал, что будет при отказе Украины от диалога
Если украинская сторона откажется от разговора по существу, Россия обеспечит достижение своих целей военным путем, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.
«Мы предпочитали делать это и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Если же противоборствующая сторона, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем», — сказал он.
В числе приоритетных вопросов Путин обозначил создание и расширение буферной зоны безопасности. По его словам, эту задачу российская армия будет решать последовательно.
Впервые о намерении создать «санитарную зону» на пограничье Владимир Путин сообщил в июне 2023 года. В мае 2024-го президент заявил о намерении создать «санитарную зону» в Харьковской области. По его словам, она необходима для защиты от обстрелов приграничных районов России.
В марте 2025 года Путин, посещая пункт управления войсками в Курской области, предложил рассмотреть создание «зоны безопасности» вдоль российской границы. В конце мая 2025-го президент сообщил, что российские военные работают над созданием «необходимой буферной зоны» для защиты Белгородской, Брянской и Курской областей.
Прямые переговоры российской и украинской делегаций возобновились в мае 2025 после трех лет перерыва. На данный момент прошли три переговорных раунда: 16 мая, 2 июня и 23 июля. Сейчас стороны обсуждают варианты урегулирования на основе мирного плана, предложенного администрацией президента США Дональда Трампа.
В первой версии американского плана было 28 пунктов. По информации западных журналистов, документ предусматривал в том числе ограничение численности ВСУ и территориальные уступки со стороны Украины. После этого представители Киева и Вашингтона провели ряд встреч и сообщили, что план был сокращен.
Путин допускал, что предложенные американской стороной положения могут лечь в основу урегулирования. При этом он отмечал, что Россия способна достичь целей вооруженным путем, однако готова и к мирным переговорам.
Украинский президент Владимир Зеленский считает, что простых решений относительно окончания конфликта не будет. Наиболее чувствительные моменты в мирном урегулировании, по мнению Зеленского, это вопросы территорий и российских активов.
