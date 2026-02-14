Reuters узнал, что Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах в Женеве

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с представителями России и Украины 17 февраля в Женеве, сообщил Reuters со ссылкой на источник.

Также во вторник Уиткофф и Кушнер встретятся с представителями Ирана. Посредником в переговорах Штатов и Исламской республики выступит Иран, добавил собеседник издания. Во второй половине дня Уиткофф и Кушнер примут участие в трехсторонней встрече по теме урегулирования украинского конфликта.

