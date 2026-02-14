 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Reuters узнал, что Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах в Женеве

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с представителями России и Украины 17 февраля в Женеве, сообщил Reuters со ссылкой на источник.

Также во вторник Уиткофф и Кушнер встретятся с представителями Ирана. Посредником в переговорах Штатов и Исламской республики выступит Иран, добавил собеседник издания. Во второй половине дня Уиткофф и Кушнер примут участие в трехсторонней встрече по теме урегулирования украинского конфликта.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Романов Илья
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Рябков рассказал, есть у БРИКС планы по трансформации в военный союз Политика, 03:41
Reuters узнал, что Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах в Женеве Политика, 03:24
Песков счел допустимыми расчеты с США в долларах Политика, 03:09
На Кубе на территории нефтеперерабатывающего завода вспыхнул пожар Политика, 02:40
Reuters узнал о подготовке армии США к затяжной операции против Ирана Политика, 02:35
Стубб считает, что Россия потерпела «стратегическую неудачу» на Украине Политика, 02:26
Пашинян предложил России продать концессию на железные дороги Армении Политика, 02:09
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до пяти Политика, 02:00
Малинин без медали, Гуменник в топ-6. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 01:44
Гонконгский грипп доминирует среди циркулирующих в России вирусов Общество, 01:40
Фигурист Шайдоров принес Казахстану первое за 32 года золото на зимних ОИ Спорт, 01:34
Трамп назвал смену власти в Иране «лучшим исходом» Политика, 01:31
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 01:21
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 01:15