Reuters узнал, что Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах в Женеве
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер примут участие в трехсторонних переговорах с представителями России и Украины 17 февраля в Женеве, сообщил Reuters со ссылкой на источник.
Также во вторник Уиткофф и Кушнер встретятся с представителями Ирана. Посредником в переговорах Штатов и Исламской республики выступит Иран, добавил собеседник издания. Во второй половине дня Уиткофф и Кушнер примут участие в трехсторонней встрече по теме урегулирования украинского конфликта.
Материал дополняется
