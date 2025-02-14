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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg узнал состав «команды тяжеловесов» Путина для переговоров с США

Bloomberg: Путин собирает команду тяжеловесов для переговоров с Трампом
Сюжет
Военная операция на Украине
В команду США по переговорам с Россией войдут четыре человека, сообщал Дональд Трамп после разговора с Путиным. Кремль также собирает свою «команду тяжеловесов», сообщил Bloomberg со ссылкой на источники
Владимир Путин и Юрий Ушаков
Владимир Путин и Юрий Ушаков (Фото: Администрация Президента России)

Для переговоров с президентом США Дональдом Трампом президент России Владимир Путин собирает «команду тяжеловесов». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В команду, которая «сразится с представителями президента США Дональда Трампа за соглашение, которое положит конец войне России на Украине», войдут по крайней мере три человека.

В числе переговорщиков Bloomberg назвал:

  • помощника президента России Юрия Ушакова;
  • директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина;
  • главу РФПИ Кирилла Дмитриева.

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Последний, по данным Bloomberg, может «сыграть ключевую роль в качестве неофициального канала связи с переговорщиками Трампа», рассказали источники Bloomberg. Агентство уточняет, что выбор таких переговорщиков показывает, насколько Путин хочет «обеспечить благоприятный исход любых переговоров».

По словам декана факультета международных отношений МГИМО Андрея Сушенцова, Ушаков «хорошо знает американский истеблишмент и имеет большое влияние в Москве». «Он лучший человек для «больших переговоров» в классическом смысле».

Эксперты напомнили, что имя Дмитриева уже упоминалось агентством Reuters в русле переговоров об обмене американского учителя Марка Фогеля на Александра Винника. Участие Дмитриева «предполагает, что Кремль рассматривает этот обмен как жест доброй воли, связанный с более широкими переговорами по Украине», — сказал агентству Эмили Феррис, старший научный сотрудник отдела исследований международной безопасности Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне.«Россия играет в более прагматичную игру и пытается иметь в своей команде кого-то, кто может «обсуждать дела» с командой Трампа».

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Россия уже начала формировать переговорную группу для диалога с США, говорил 13 февраля журналистам представитель президента Дмитрий Песков. «По мере того как президентом будут приняты соответствующие решения, мы вас проинформируем», — сказал он.

Американскую делегацию будут представлять госсекретарь Марк Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Их имена назвал президент США Дональд Трамп после разговора с Путиным.

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Владимир Путин

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