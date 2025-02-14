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Военная операция на Украине ,  
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Келлог заявил о необходимости прямых переговоров Путина и Зеленского

Сюжет
Военная операция на Украине
Переговоры «двух действующих лиц» нужны, даже если стороны говорят о каких-либо помехах для этого, отметил Келлог. Путин называл Зеленского нелегитимным и говорил, что заключение соглашения возможно только с легитимной властью
Кит Келлог
Кит Келлог (Фото: Siavosh Hosseini / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Россия и Украина должны провести прямые переговоры, заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог, передает Tagesschau.

«Нам ясно, что три стороны должны поговорить друг с другом, особенно два главных действующих лица, Россия и Украина, они должны сесть и поговорить», — сказал он.

Келлог отметил, что это в том числе касается необходимости переговоров между президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Спецпосланник отметил, что Путин говорит о нелегитимности украинского лидера, у которого истек срок полномочий в прошлом году, «но это не работает». «Им придется поговорить. И обе стороны должны от чего-то отказаться», — подчеркнул Келлог.

Выборы президента на Украине должны были пройти в конце марта 2024 года, но из-за военного положения не состоялись. Путин говорил, что после истечения срока Зеленский перестал быть легитимным президентом и не имеет права подписывать какие-либо документы. Киев называл его легитимным до избрания нового президента.

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Свои заявления Келлог сделал перед началом Мюнхенской конференции по безопасности. Там планируется встреча представителей Украины с американской стороной, в том числе и встреча Зеленского с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом.

Трамп также анонсировал переговоры чиновников трех стран на конференции, но в Киеве опровергали это. Американский президент, помимо этого, говорил о готовящейся на следующей неделе трехсторонней встрече в Саудовской Аравии, но не на уровне лидеров.

12 февраля Трамп провел телефонные переговоры и с Путиным, и с Зеленским. В ходе беседы с первым, по словам Трампа, была достигнута договоренность «немедленно приступить к переговорам». Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что глава государства «пригласил президента США посетить Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая, разумеется, и тему украинского урегулирования».

После общения с Зеленским американский политик заявил, что Украина хочет мира, а украинский лидер отметил, что Киев и Вашингтон определяют шаги для его достижения.

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Кит Келлог

политик, военный, спецпосланник президента США по урегулированию на Украине
12 мая 1944 года
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