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Военная операция на Украине ,  
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Россия начала собирать команду для переговоров с США

Песков: Россия начала работу по формированию группы для переговоров с США
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Военная операция на Украине
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия начала работу по формированию переговорной группы для диалога с США, сообщил журналистам представитель президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«По мере того, как президентом будут приняты соответствующие решения, мы вас проинформируем», — сказал он.

Песков добавил, что конкретных договоренностей насчет визита американской переговорной группы пока нет.

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Политика

Разговор президентов Владимира Путина и Дональда Трампа состоялся 12 февраля. Первостепенной темой стал российско-украинский конфликт.

«Мы договорились о немедленном начале переговоров, и я сообщу президенту Украины Владимиру Зеленскому о нашем разговоре. Я попросил госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолтца и спецпредставителя Стива Уиткоффа, чтобы они возглавляли американскую делегацию», — сказал Трамп после разговора. Его спецпосланником по России и Украине ранее был назначен генерал-лейтенант в запасе Кит Келлога, имя которого республиканец не упомянул.

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