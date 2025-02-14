Axios узнал о разной оценке Трампом и Зеленским настроя Путина по Украине

Трамп верит в желание Путина завершить конфликт, а Зеленский нет. Американский президент отметил, что понимает опасения украинский стороны

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Президент США Дональд Трамп в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что президент России Владимир Путин хочет заключить мирное соглашение, но Зеленский в этом усомнился, пишет Axios со ссылкой на источники.

Зеленский подтвердил свое намерение договориться о мире, но сказал, что Путин просто говорит Трампу то, что тот хочет услышать.

«Путин сказал вам, что хочет заключить сделку, только потому, что боится вас, потому что вы сильны», — сказал Зеленский Трампу. Тот в ответ указал, что это может быть правдой, хотя у него сложилось впечатление, что Путин настроен серьезно. «Скоро мы узнаем», — добавил Трамп.

Американский лидер также указал, что понимает опасения Украины по поводу переговоров с российским коллегой, но это неизбежно для достижения договоренностей. «Мне нужно поговорить с Путиным, чтобы спасти Украину», — сказал Трамп.

Разговор Трампа с Зеленским состоялся после беседы американского лидера с Путиным. По словам президента США, российский лидер «хочет мира сейчас» и «не хочет, чтобы это закончилось, а потом бои опять продолжились через шесть месяцев». Они также договорились, что команды с обеих сторон «немедленно приступят к переговорам». Кремль уточнял, что Путин пригласил Трампа в Москву и выразил готовность принять в России других американских представителей.

В ходе беседы с Зеленским Трамп также допустил, что одной из гарантий безопасности Украине может стать отправка европейских миротворческих сил к линии фронта, сообщили источники портала. Зеленский оценивал численность необходимых сил в 100 тыс. человек.

Американский президент призвал Зеленского создать на Украине переговорную группу, уточнив, что в нее со стороны США войдут помимо прочих его спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Axios отмечает, что Трамп в последнее время почти не упоминает в контексте Украины своего спецпосланника по ней Кита Келлога.

В конце разговора Трамп оставил Зеленскому свой личный номер, чтобы тот мог звонить напрямую, а украинский президент пообещал подарить американцу чемпионский пояс украинского боксера-тяжеловеса Александра Усика.

Во время беседы Трамп также пошутил о министре финансов Скотте Бессенте, прибывшем в Киев с драфтом соглашения по редкоземельным металлам. Когда Зеленский сообщил, что по городу были нанесены удары, Трамп уточнил, был ли в это время Бессент в столице. По его словам, при воздушных ударах министр «уже сбежал обратно в США», но прибыл после атаки.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.