Axios узнал о разной оценке Трампом и Зеленским настроя Путина по Украине
Президент США Дональд Трамп в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что президент России Владимир Путин хочет заключить мирное соглашение, но Зеленский в этом усомнился, пишет Axios со ссылкой на источники.
Зеленский подтвердил свое намерение договориться о мире, но сказал, что Путин просто говорит Трампу то, что тот хочет услышать.
«Путин сказал вам, что хочет заключить сделку, только потому, что боится вас, потому что вы сильны», — сказал Зеленский Трампу. Тот в ответ указал, что это может быть правдой, хотя у него сложилось впечатление, что Путин настроен серьезно. «Скоро мы узнаем», — добавил Трамп.
Американский лидер также указал, что понимает опасения Украины по поводу переговоров с российским коллегой, но это неизбежно для достижения договоренностей. «Мне нужно поговорить с Путиным, чтобы спасти Украину», — сказал Трамп.
Разговор Трампа с Зеленским состоялся после беседы американского лидера с Путиным. По словам президента США, российский лидер «хочет мира сейчас» и «не хочет, чтобы это закончилось, а потом бои опять продолжились через шесть месяцев». Они также договорились, что команды с обеих сторон «немедленно приступят к переговорам».
Кремль уточнял, что Путин пригласил Трампа в Москву и выразил готовность принять в России других американских представителей.
В ходе беседы с Зеленским Трамп также допустил, что одной из гарантий безопасности Украине может стать отправка европейских миротворческих сил к линии фронта, сообщили источники портала. Зеленский оценивал численность необходимых сил в 100 тыс. человек.
Американский президент призвал Зеленского создать на Украине переговорную группу, уточнив, что в нее со стороны США войдут помимо прочих его спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Axios отмечает, что Трамп в последнее время почти не упоминает в контексте Украины своего спецпосланника по ней Кита Келлога.
В конце разговора Трамп оставил Зеленскому свой личный номер, чтобы тот мог звонить напрямую, а украинский президент пообещал подарить американцу чемпионский пояс украинского боксера-тяжеловеса Александра Усика.
Во время беседы Трамп также пошутил о министре финансов Скотте Бессенте, прибывшем в Киев с драфтом соглашения по редкоземельным металлам. Когда Зеленский сообщил, что по городу были нанесены удары, Трамп уточнил, был ли в это время Бессент в столице. По его словам, при воздушных ударах министр «уже сбежал обратно в США», но прибыл после атаки.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Читайте РБК в Telegram.
FT узнала, когда на Западе ожидают сделки Путина и Трампа
Трамп анонсировал переговоры России, США и Украины в Мюнхене
Бизнес-джет ВВС США приземлился в Москве
Кремль ответил на предложение Трампа о месте встречи с Путиным
Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»
Российский рынок акций замедлил рост после резкого взлета
На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука
В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Аналитики Bloomberg составили три сценария завершения конфликта России и Украины