 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом ,  
0 

Axios узнал о разной оценке Трампом и Зеленским настроя Путина по Украине

Axios: Трамп заявил Зеленскому о желании Путина заключить соглашение по Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп верит в желание Путина завершить конфликт, а Зеленский нет. Американский президент отметил, что понимает опасения украинский стороны
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Президент США Дональд Трамп в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что президент России Владимир Путин хочет заключить мирное соглашение, но Зеленский в этом усомнился, пишет Axios со ссылкой на источники.

Зеленский подтвердил свое намерение договориться о мире, но сказал, что Путин просто говорит Трампу то, что тот хочет услышать.

«Путин сказал вам, что хочет заключить сделку, только потому, что боится вас, потому что вы сильны», — сказал Зеленский Трампу. Тот в ответ указал, что это может быть правдой, хотя у него сложилось впечатление, что Путин настроен серьезно. «Скоро мы узнаем», — добавил Трамп.

Американский лидер также указал, что понимает опасения Украины по поводу переговоров с российским коллегой, но это неизбежно для достижения договоренностей. «Мне нужно поговорить с Путиным, чтобы спасти Украину», — сказал Трамп.

Разговор Трампа с Зеленским состоялся после беседы американского лидера с Путиным. По словам президента США, российский лидер «хочет мира сейчас» и «не хочет, чтобы это закончилось, а потом бои опять продолжились через шесть месяцев». Они также договорились, что команды с обеих сторон «немедленно приступят к переговорам».

Кремль уточнял, что Путин пригласил Трампа в Москву и выразил готовность принять в России других американских представителей.

Продвинет ли Мюнхенская конференция по безопасности диалог об Украине
Политика
Фото:Sven Hoppe / dpa / Global Look Press

В ходе беседы с Зеленским Трамп также допустил, что одной из гарантий безопасности Украине может стать отправка европейских миротворческих сил к линии фронта, сообщили источники портала. Зеленский оценивал численность необходимых сил в 100 тыс. человек.

Американский президент призвал Зеленского создать на Украине переговорную группу, уточнив, что в нее со стороны США войдут помимо прочих его спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф и директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Axios отмечает, что Трамп в последнее время почти не упоминает в контексте Украины своего спецпосланника по ней Кита Келлога.

В конце разговора Трамп оставил Зеленскому свой личный номер, чтобы тот мог звонить напрямую, а украинский президент пообещал подарить американцу чемпионский пояс украинского боксера-тяжеловеса Александра Усика.

Во время беседы Трамп также пошутил о министре финансов Скотте Бессенте, прибывшем в Киев с драфтом соглашения по редкоземельным металлам. Когда Зеленский сообщил, что по городу были нанесены удары, Трамп уточнил, был ли в это время Бессент в столице. По его словам, при воздушных ударах министр «уже сбежал обратно в США», но прибыл после атаки.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

FT узнала, когда на Западе ожидают сделки Путина и Трампа

Трамп анонсировал переговоры России, США и Украины в Мюнхене

Бизнес-джет ВВС США приземлился в Москве

Кремль ответил на предложение Трампа о месте встречи с Путиным

Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»

Российский рынок акций замедлил рост после резкого взлета

На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Аналитики Bloomberg составили три сценария завершения конфликта России и Украины
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дональд Трамп Владимир Зеленский Владимир Путин Украина
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Трамп назвал причину звонка Путину до разговора с Зеленским
Политика
Трамп заявил об ожидании завершения конфликта, а не уступок от России
Политика
Трамп согласился с Путиным насчет причины начала конфликта на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 94,92 (-3,09) Инвестиции, 13 фев, 18:04 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 91,03 (-3,02) Инвестиции, 13 фев, 18:04
В Ленобласти столкнулись лесовоз и автобус, один человек погибОбщество, 11:56
«Подрался с бабушками»: видео показаний задержанного за драку в храмеОбщество, 11:53
2025 год принес масштабные изменения в законах. 4 главных для бизнесаPro, 11:52
Как справиться с облысением и как устроена трансплантация волосРБК и GGmed, 11:40
В Приднестровье поступил газ за счет российского кредитаПолитика, 11:39
«Свет» Тома Тыквера открыл Берлинале: за что режиссер стыдит немцевLife, 11:38
Итальянец пришел на награждение с Большуновым с флагом Украины на рукавеСпорт, 11:37
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Berkshire Hathaway Баффета раскрыла новую сделку в 2025 годуИнвестиции, 11:29
В Севастополе водитель скорой помощи погиб в ДТПОбщество, 11:23
Британия ввела санкции против Павла Фрадкова и Артема ЧайкиПолитика, 11:21
5 легальных способов расплатиться с иностранным контрагентом в 2025 годуPro, 11:18
В 2024 году на рынок новостроек в Москве вышло 137 проектовНедвижимость, 11:17
Индекс гособлигаций Мосбиржи поднялся до максимума с июня 2024 годаИнвестиции, 11:00
Чехия нарастила поставки вина в Россию в четыре разаВино, 10:57