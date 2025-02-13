Трамп рассказал, что ответил Путин на идею о перемирии

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным упомянул о возможности перемирия, однако его собеседник подчеркнул необходимость прекращения огня на постоянной основе. Об этом республиканец заявил журналистам в Белом доме, передает Reuters.

«Он хочет мира сейчас. Он не хочет, чтобы это закончилось, а потом бои опять продолжились через шесть месяцев», — рассказал Трамп, отметив, что считает достижимой остановку огня в «недалеком будущем».

Американский президент заявил, что продолжит общение с Путиным по телефону, а также планирует встретиться с ним в Саудовской Аравии в «не слишком отдаленном будущем», сообщает NBC News. Кроме того, ожидаются взаимные визиты двух лидеров, добавил он. Что касается присутствия на этих встречах президента Украины Владимира Зеленского, Трамп сказал: «вероятно, у нас будет первая встреча, а затем мы посмотрим, что мы сможем сделать со второй встречей».

На вопрос о том, поддержит ли он уступку Киевом территорий или обмен ими, американский президент ответил, что Зеленскому «придется делать то, что он должен».

И Москва, и Киев неоднократно выступали против заморозки конфликта.

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