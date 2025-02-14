Продвинет ли Мюнхенская конференция по безопасности диалог об Украине

Дональд Трамп анонсировал встречу России, США и Украины на Мюнхенской конференции по безопасности. До этого он поговорил с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Подробнее — в материале РБК

Фото: Sven Hoppe / dpa / Global Look Press

14 февраля в Германии начинается ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности (Munich Security Conference — MSC). Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что на ней в первый же день состоятся контакты российских и американских представителей. «Завтра в Мюнхене состоится встреча. Россия будет там вместе с нашими людьми. Украина тоже, кстати, приглашена, — сказал американский лидер. — Точно не уверен, кто именно будет присутствовать от каждой страны, но там будут высокопоставленные представители из России, Украины и США». Россия не участвует в Мюнхенской конференции с 2022 года, ей не направляли приглашение и в этом году. РБК направил запрос в МИД России.

За два дня до конференции Трамп провел телефонные переговоры с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, а глава Пентагона Пит Хегсет изложил основные пункты американской позиции. О том, что конференция может стать площадкой для предварительных переговоров, заявил и председатель MSC Кристоф Хойсген: «Мы надеемся, что Мюнхен будет использован [для переговоров], и у нас также есть признаки, что он послужит достижению прогресса на пути к миру на Украине».

Каким взглядами на урегулирование поделились США перед конференцией

На Мюнхенскую конференцию Трамп отправил вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника по Украине, генерала в отставке Кита Келлога (Хойсген также анонсировал участие делегации американского конгресса). По данным Bloomberg, во время MSC и запланированного после этой встречи визита в Киев Келлог намерен обсудить параметры урегулирования конфликта с европейскими партнерами и украинскими властями, а затем представить американскому президенту несколько проектов мирного плана.

Правда, Келлога нет в составе команды переговорщиков, которую Трамп сформировал после разговора с Путиным. Зато в ней есть Стив Уиткофф, давний приятель и еще один спецпосланник Трампа, прежде, правда, отвечавший за ближневосточное направление. 11 февраля он прилетал в Москву за Марком Фогелем и, как утверждает Fox News, провел три с половиной часа переговоров с Путиным. В Белом доме не подтвердили перераспределение ролей спецпосланников и сказали, что Келлог по-прежнему «остается важной частью команды», работающей над мирным урегулированием.

Дискуссии как с европейскими партнерами, так и с украинским руководством остаются на повестке американской делегации и лично Келлога, следует из пресс-релиза Госдепартамента США. «Специальный посланник президента Келлог намерен проводить жесткую дипломатию, которая потребуется для достижения цели президента», — говорится в сообщении ведомства.

12 февраля, на встрече в формате «Рамштайн», Хегсет прояснил, как США видят урегулирование: по оценке администрации, членство Украины в НАТО и возврат к границам 2014 года «нереалистичны», а бремя ответственности за безопасность республики и всего остального континента должно лечь на самих европейцев — американские военные в каких-либо миротворческих миссиях участвовать не будут.

Выступая в МИД России в середине июня, Владимир Путин изложил условия России для прекращения огня. Украина должна полностью вывести своих военных из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также уведомить Москву об отказе от вступления в НАТО. Кроме того, российский президент заявил о необходимости снятия антироссийских санкций и закрепления суверенитета России над Крымом и четырьмя новыми регионами в международных договорах. Во время разговора с Трампом 12 февраля Путин также указал на необходимость «устранения первопричин конфликта», сообщили в Кремле.

Келлог, которого в Вашингтоне нередко характеризуют как «ястреба», предлагал принудить Россию к переговорам угрозами нарастить поставки вооружений на Украину и санкционное давление, а также снизить мировые цены на нефть до $45 за баррель. Еще в апреле отставной генерал также утверждал, что Украине следует не отказываться от территорий, но добиваться их возвращения дипломатическим путем.

Такой подход сильно отличается от избранной Трампом политики «жестов доброй воли» и заявлений Хегсета, что и могло послужить причиной невключения Келлога в команду переговорщиков с Россией, прокомментировал РБК профессор в области международных отношений Колледжа Гамильтона Алан Кафруни. «Неясно, понимает ли администрация Трампа требования России, касающиеся европейской архитектуры безопасности. Однако заявления Трампа и Хегсета представляют собой фундаментальную трансформацию американской внешней политики в отношении Европы и России», — отметил эксперт.

С чем к Мюнхенской конференции подошли Европа и Украина

На полях Мюнхенской конференции 14 февраля запланирована встреча Вэнса с Зеленским. «Надеюсь, результаты этой встречи будут положительные», — заявил Трамп, поговоривший с украинским коллегой сразу после общения с Путиным. В тот же день Зеленский принял в Киеве главу американского Минфина Скотта Бессента, который привез с собой проект соглашения о том, чтобы в обмен на военную помощь Киев предоставил Вашингтону доступ к редкоземельным металлам на сумму $500 млрд. Тогда Зеленский сказал, что его команда сделает все, «чтобы как можно быстрее изучить и подписать этот документ», — сделать это он рассчитывает уже в Мюнхене.

Позицию США и разговор Трампа с Путиным украинский президент не критиковал — он лишь сообщил, что Трамп проинформировал о том, что ему сказал Путин. Разговор с американским президентом Зеленский назвал «хорошим и детальным» и выразил признательность за «искренний интерес к общим возможностям» Украины и США. «Мы верим в то, что силы Америки достаточно, для того чтобы вместе с нами, вместе с нашими партнерами принудить Россию и Путина к миру», — написал он 13 февраля в Telegram.

В преддверии встречи в формате «Рамштайн» Зеленский признал, что НАТО — «очень сильный альянс», который в Украине не нуждается, и пообещал, что если ее не примут в организацию, она «построит НАТО на своей территории». «Нам нужна такая же многочисленная армия, какая сегодня есть у России, — заявил он 11 февраля в интервью The Economist. — Для этого нам нужно оружие и деньги. И об этом мы попросим США». По оценке издания, Зеленский опасается, что Россия и США исключат Украину из регулирования.

О том, что Киев должен быть частью переговоров, 13 февраля перед встречей министров обороны НАТО заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте. «Посмотрим, как [ситуация] будет развиваться дальше, шаг за шагом, — сказал он, комментируя журналистам разговор Путина с Трампом. — Конечно, важно, чтобы, когда мы говорим об Украине, Украина была тесно вовлечена во все, что происходит вокруг Украины». При этом активизация прямых контактов России и США его не беспокоит, поскольку последние обеспечивают более 50% мощи альянса и «коллективно вовлечены» в его работу. Обсуждать же членство Украины в НАТО Рютте посчитал несвоевременным: сейчас важно, чтобы перед переговорами Киев был «в наилучшей возможной позиции».

Беспокойство о том, что Европа и Украина окажутся за бортом переговоров об урегулировании, выразили несколько европейских стран и Евросоюз — 13 февраля группа «Веймар+» (Великобритания, Германия, Испания, Польша, Франция, а также глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас) выпустили совместное заявление, в котором заверили, что готовы усилить поддержку Украины и отстаивать «ее независимость, суверенитет и территориальную целостность». «Наши общие цели должны заключаться в том, чтобы поставить Украину в позицию силы. Украина и Европа должны быть частью любых переговоров. Украине должны быть предоставлены надежные гарантии безопасности. Справедливый и прочный мир в Украине является необходимым условием для прочной трансатлантической безопасности», — подчеркнула группа.

«Очевидно, что любая сделка за нашей спиной не сработает, — заявила перед встречей министров обороны НАТО Кая Каллас. — Вам нужны европейцы, вам нужны украинцы».

О том, что в европейских столицах были потрясены первым официальным разговором Путина и Трампа, сообщили Bloomberg, Politico, The Financial Times (FT) и другие издания. По информации Bloomberg, США не предупредили Европу о звонке, некоторые источники назвали это предательством. «Американцы не видят роли Европы в решении важных геополитических проблем, связанных с войной. Это будет настоящим испытанием единства», — прогнозирует собеседник FT.

Что еще стоит на повестке в Мюнхене

MSC продлится до 16 февраля. Планируется, что на нее приедут около 60 глав государств и правительств, 150 министров и руководители ключевых международных организаций. «MSC 2025 проходит в решающий момент перемен: в январе приступает к работе новая администрация США, в Брюсселе новый цикл работы начинает руководство Евросоюза, а всего через неделю после конференции в Германии пройдут парламентские выборы», — говорится на сайте форума.

Общий распорядок MSC такой: 14 февраля президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер проведет церемонию открытия, после чего «сотни лиц, принимающих решения, и лидеров общественного мнения» обсудят проблемы безопасности; на 15 февраля запланированы дискуссии о состоянии международного порядка и будущем трансатлантического партнерства; 16 февраля конференция завершится обсуждением роли Европы в мире, на этот день также запланирована передача председательства — от Кристофа Хойсгена оно перейдет к бывшему генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу.