Глава Пентагона заявил, что Трамп не предал Украину

Для заключения мира сторонам нужно пойти на компромиссы, заявил глава Пентагона. По его мнению, решение Трампа позвонить Путину не означает, что США предали Украину

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США в лице президента Дональда Трампа не предали Украину, заявил глава Пентагона Пит Хегсет перед встречей со своими коллегами по НАТО в Брюсселе, передает AFP.

«Здесь нет предательства. Есть признание того, что весь мир и Соединенные Штаты заинтересованы в мире. <...> Это потребует от обеих сторон признания того, чего они не хотят признавать», — сказал он.

Это заявление Хегсет сделал на фоне прошедшего между Трампом и президентом Владимиром Путиным телефонного разговора. Это была первая беседа после инаугурации республиканца, которую официально подтвердили обе стороны. Как сообщил американский политик, собеседники договорились, что команды двух государств «немедленно приступят к переговорам» касательно украинского конфликта.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что глава государства «пригласил президента США посетить Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая, разумеется, и тему украинского урегулирования».

После диалога с Путиным Трамп пообщался с украинским президентом Владимиром Зеленским. По его итогам американский политик заявил, что Украина хочет мира, а Зеленский отметил, что Киев и Вашингтон определяют шаги для его достижения.

Генсек НАТО Марк Рютте на встрече в Брюсселе подчеркнул важность того, чтобы Киев активно участвовал во всех переговорах об украинском будущем.

Хегсет накануне, 12 февраля, заявил о нереалистичности возвращения Украины к границам, существовавшим до 2014 года, и вступления Киева в НАТО в рамках мирного плана. Financial Times писала со ссылкой на источники, что украинская сторона разочарована этими заявлениями главы Пентагона.

Киев настаивает на получении приглашения в альянс и на возвращении утраченных территорий, допуская, что это может произойти позже и дипломатическим путем. Россия выступает за нейтральный, безъядерный статус Украины, вывод ВСУ с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание этих регионов, Крыма и Севастополя российскими на международном уровне и отмене санкций.