Лавров удивился ступору в Европе из-за разговора Трампа и Путина

Реакция Запада на разговор Путина и Трампа говорит о том, что там почти не осталось людей, которые считают, что в политике нужно «садиться и разговаривать и искать точки соприкосновения», заявил Лавров

Сергей Лавров (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Оцепенение во всем мире из-за разговора российского и американского президентов и отношение к их разговору как к чему-то из ряда вон выходящему поражает, заявил журналистам министр иностранных дел Сергей Лавров, передает корреспондент РБК.

По мнению министра, до такой ситуации довела предыдущая администрация США и «их европейские сателлиты», которые «отбросили диалог, отбросили дипломатию как метод общения с внешним миром, перешли на язык угроз, санкций» и вооружения украинской армии. Западные страны начали воспринимать как должное все, что происходит на Украине и делают власти этой страны, «судя по тому удивлению, по тому ступору, который вызвали переговоры по телефону между Трампом и Путиным», считает Лавров.

«Поэтому, наверное, на Западе многие, начиная с руководителей Евросоюза, оцепенели, когда состоялся нормальный элементарный разговор двух воспитанных вежливых людей. Людей, которые не откидывают в сторону разногласия — их много, их немало, а которые прекрасно понимают, что политика — это садиться и разговаривать и искать точки соприкосновения. Мне очень жаль, что реакция Запада говорит о том, что там таких людей практически не осталось», — сказал министр.

О негативной реакции на первый официальный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа во время второго президентского срока республиканца писали Bloomberg, Politico, Financial Times (FT) и другие издания.

По информации Bloomberg, США не предупредили Европу о звонке, некоторые из источников назвали это предательством из опасений, что США пойдут на уступки России. «Американцы не видят роли Европы в решении важных геополитических вопросов, связанных с войной. Это будет настоящим испытанием единства», — поделился собеседник FT.