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Военная операция на Украине ,  
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Лавров удивился ступору в Европе из-за разговора Трампа и Путина

Сюжет
Военная операция на Украине
Реакция Запада на разговор Путина и Трампа говорит о том, что там почти не осталось людей, которые считают, что в политике нужно «садиться и разговаривать и искать точки соприкосновения», заявил Лавров
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Оцепенение во всем мире из-за разговора российского и американского президентов и отношение к их разговору как к чему-то из ряда вон выходящему поражает, заявил журналистам министр иностранных дел Сергей Лавров, передает корреспондент РБК.

По мнению министра, до такой ситуации довела предыдущая администрация США и «их европейские сателлиты», которые «отбросили диалог, отбросили дипломатию как метод общения с внешним миром, перешли на язык угроз, санкций» и вооружения украинской армии. Западные страны начали воспринимать как должное все, что происходит на Украине и делают власти этой страны, «судя по тому удивлению, по тому ступору, который вызвали переговоры по телефону между Трампом и Путиным», считает Лавров.

«Поэтому, наверное, на Западе многие, начиная с руководителей Евросоюза, оцепенели, когда состоялся нормальный элементарный разговор двух воспитанных вежливых людей. Людей, которые не откидывают в сторону разногласия — их много, их немало, а которые прекрасно понимают, что политика — это садиться и разговаривать и искать точки соприкосновения. Мне очень жаль, что реакция Запада говорит о том, что там таких людей практически не осталось», — сказал министр.

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Политика

О негативной реакции на первый официальный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа во время второго президентского срока республиканца писали Bloomberg, Politico, Financial Times (FT) и другие издания.

По информации Bloomberg, США не предупредили Европу о звонке, некоторые из источников назвали это предательством из опасений, что США пойдут на уступки России. «Американцы не видят роли Европы в решении важных геополитических вопросов, связанных с войной. Это будет настоящим испытанием единства», — поделился собеседник FT.

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Сергей Лавров МИД Евросоюз Дональд Трамп Владимир Путин Военная операция на Украине
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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