Bloomberg узнал, сколько лет нужно Европе для военного паритета с Россией

Европе необходимо до 10 лет для достижения военного паритета с Россией, тогда как Москва будет способна напасть на НАТО уже через 3–5 лет, пишет Bloomberg. Путин указывал, что Москва не имеет территориальных претензий к странам ЕС

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В Европе существуют серьезные опасения скорого поражения Украины в конфликте с Россией и возможности победы экс-президента Дональда Трампа на выборах президента США, из-за чего европейские союзники уже сегодня прорабатывают планы перевооружения и подготовки к новой потенциальной войне, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, в ЕС понимают, что им не следует рассчитывать на США в защите Европы, но наращивание собственного военного потенциала до уровней, сопоставимых с российским, может занять до десяти лет. Вместе с этим, согласно оценкам западных разведок, Россия может оказаться готова атаковать члена НАТО в течение гораздо более короткого периода — от трех до пяти лет.

По данным Bloomberg, потенциальная победа Трампа и его заявления об отказе защищать союзников по НАТО, не выполняющих свои обязательства по военным расходам, ставят под угрозу более трети членов военного блока. Так, США в настоящее время имеют около 80 тыс. военнослужащих, дислоцированных по всей Европе, их объекты противоракетной обороны размещены в Польше и Румынии, а ядерное оружие в количестве около 100 единиц хранится в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

Один из дипломатических источников рассказал Bloomberg, что в случае победы России на Украине присутствие НАТО вдоль «новой границы» придется утроить. Также в ЕС уже в этом году планируют утроить производство артиллерийских снарядов — примерно до 1,4 млн единиц, однако Россия «набирает обороты быстрее»: согласно оценкам государства — члена ЕС, в этом году она сможет производить 4 млн снарядов.

Источник Bloomberg также рассказал о «наихудшем сценарии» для Европы, который может возникнуть в результате трех последовательных событий:

Европа не будет действовать достаточно быстро, чтобы инвестировать в свою оборону;

США не смогут отправить Украине больше помощи, а Трамп переизберется;

Трамп выведет США из НАТО.

Вместе с этим, как отмечает агентство, многие европейские чиновники полагают, что последние заявления Трампа направлены на «запугивание континента», чтобы заставить его тратить на оборону больше, и в реальности выходить из альянса он не собирается.

Российские власти неоднократно исключали возможность нападения на блок НАТО. Президент Владимир Путин называл такие утверждения «полной чушью», отмечая, что Москва не имеет территориальных претензий к странам альянса. При этом Москва критикует западные страны за поддержку Украины, указывая, что это лишь продлевает страдания украинского народа. Ранее сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков допустил, что военная операция на Украине может идти дольше планируемого, поскольку она «приняла форму войны против коллективного Запада».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее предупреждал, что без поддержки Запада ВСУ начнут отступать. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, в свою очередь, отмечал, что военные будут «сражаться лопатами», если у них закончится оружие западного производства, потому что «на карту поставлено существование нации».