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Столтенберг заявил, что страны НАТО не видят военной угрозы для себя

Столтенберг заявил, что страны НАТО не видят военной угрозы для себя
Генсек НАТО заявил, что страны альянса не видят непосредственной угрозы для себя.
Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг (Фото: Yves Herman / Reuters)

Страны НАТО не видят никакой непосредственной военной угрозы для себя, заявил 14 февраля генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, подчеркнув, что это можно было бы объяснить резким увеличением военных расходов государств альянса. Ранее, 13 февраля, Международный институт стратегических исследований (IISS) подсчитал, что расходы НАТО на оборону достигли половины от общемировых, а показатель для стран альянса без учета США вырос на 32% с 2014 года.

Он заявил, что ожидает, что в 2024 году европейские страны НАТО потратят на оборону $380 млрд. Столтенберг также ожидает, что 18 из 31 стран НАТО потратят 2% ВВП на оборону в 2024 году.

7 февраля, на пресс-конференции в Брюсселе он отметил: «Мы не рассматриваем мир как гарантированный, но мы не видим никакой непосредственной угрозы нападения со стороны России на территорию стран альянса».

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Фото:Глеб Гаранич / Reuters

Столтенберг также говорил тогда, что альянс постоянно работает над обороной и сдерживанием, и не рассматривает безопасность как что-то само собой разумеющееся. «Но в настоящий момент НАТО не видит какой-либо непосредственной угрозы в отношении кого-либо из союзников», — сказал он.

Генсек НАТО также заявил, что ожидает в скором времени положительное решение от США по продолжению помощи Украине, и положительно оценил недавнее решение ЕС (создание фонда для Украины на 50 млрд евро). МИД России в 2022 году разослал ряду стран, в том числе США, ноту из-за поставок вооружений Украине.

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