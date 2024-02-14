Почему Азербайджан отвергает посредничество Евросоюза

ЕС и Армения объявили о расширении сотрудничества, в том числе в сфере обороны и внешней политики. Брюссель ратует за урегулирование в регионе, предлагая посредничество, однако Баку готов общаться с Ереваном только напрямую

Вид на Ереван (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

14 февраля МИД Азербайджана выпустил заявление, в котором обвинил верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля в том, что он, «занимая одностороннюю проармянскую позицию, создает разрыв между Азербайджаном и институтами Европейского союза» и «полностью изолирует себя от процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией». Оно последовало после того, как в Брюсселе прошло заседание Совета партнерства ЕС — Армения, на котором стороны договорились существенно активизировать взаимодействие.

Как Евросоюз и Армения будут расширять свое сотрудничество

Как сообщил 13 февраля Боррель, представители ЕС и Армении на заседании совета обсудили «весь спектр своих отношений», которые они выстраивают с опорой на Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, и пришли к выводу, что есть возможность «раскрыть весь потенциал» этого документа.

«Это решение сигнализирует о нашей взаимной заинтересованности в новом стратегическом этапе наших отношений и обеспечит четкую «дорожную карту» и понимание дальнейшего пути, — сказал Боррель на совместной с главой армянского МИДа Араратом Мирзояном пресс-конференции по итогам пятого Совета партнерства ЕС — Армения. — <…> Сегодняшняя встреча ясно показала, что отношения ЕС и Армении крепче, чем когда-либо, и что существует взаимная заинтересованность в их дальнейшем развитии». Мирзоян отметил, что Армения готова и дальше углублять партнерство с Евросоюзом «на основе амбициозной повестки дня для реализации чаяний наших граждан и ради более процветающего Южного Кавказа».

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (Comprehensive and enhanced Partnership Agreement, CEPA) Армения и Евросоюз подписали в 2017 году. Этот документ заменил Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, которое действовало с 1999 года. CEPA создало правовую базу для реформ в Армении в областях, которые представляют общий интерес для Еревана и Брюсселя, например в сферах правосудия и борьбы с коррупцией. ЕС подчеркивает, что политический и экономический диалог с Арменией выстраивается так, чтобы он не противоречил обязанностям Еревана перед Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

По словам Борреля, он обсудил с Мирзояном возможность либерализации для Армении визового режима ЕС. Глава армянского внешнеполитического ведомства сообщил, что республика выполнила все необходимые требования на этот счет; Боррель отметил, что «принял к сведению сильную заинтересованность Армении» и призвал ее и дальше проводить реформы, чтобы достичь прогресса в облегчении режима. Евросоюз также пообещал, что дополнительно выделит €5,5 млн на помощь армянским беженцам из Нагорного Карабаха — эта сумма будет приплюсована к уже выделенным €12,2 млн на гуманитарные нужды и €15 млн на социально-экономическое развитие Армении.

«Речь идет о том, чтобы максимально реализовать все пункты соглашения CEPA, — пояснил РБК армянский политолог Джонни Меликян. — Из новых элементов можно выделить то, что Брюссель попытается помочь в укреплении обороноспособности Армении. Пока это лишь заявления, и каких-либо реальных документов нет. Все остальное — это информационный шум». Он напомнил, что Армения не стала подписывать с ЕС Соглашение об ассоциации, которое предусматривает создание зоны свободной торговли, поскольку оно противоречит обязательствам страны в рамках ЕАЭС. «В Брюсселе поняли, что для отношений с Ереваном нужна другая правовая база, и они подписали CEPA, — продолжил Меликян. — Ереван готов идти настолько далеко, насколько далеко готов идти Брюссель. Но у ЕС все четко — страна может быть либо в одной структуре, либо в другой, двоякой экономической интеграции быть не может. Тогда от Еревана может потребоваться какой-то разворот. Но этого я сейчас не вижу — на деле происходит диверсификация внешней политики».

Боррель и Мирзоян также заявили, что будут активнее сотрудничать в сфере обороны и безопасности: по словам главы европейской дипломатии, Брюссель и Ереван выстроят диалог в этой сфере «в ближайшие месяцы». Это они обсуждали в контексте урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, и, как сказано в совместном заявлении, Евросоюз приветствует стремление Еревана нормализовать ситуацию в регионе. Речь идет, в частности, о разблокировке региональных транспортных коммуникаций — в заявлении был упомянут армянский проект «Перекресток мира». Его в 2023 году предложил премьер-министр Никол Пашинян: в проекте обозначено, какие маршруты можно восстановить, а какие выстроить с нуля.

В декабре 2023 года российский вице-премьер Алексей Оверчук заявил, что строительство «Перекрестка мира» уже идет и что Евразийский фонд стабилизации и развития (ранее Антикризисный фонд Евразийского экономического сообщества) вкладывает в этот проект средства. «Портфель инвестиций фонда в Армении по десяти проектам оценивается в $533 млн, еще проекты на $300 млн находятся в обсуждении», — сказал вице-премьер (цитата по ТАСС). Планирует ли в «Перекресток мира» вкладываться Евросоюз, Жозеп Боррель не уточнил.

Может ли Евросоюз и дальше быть посредником между Баку и Ереваном

На пресс-конференции Боррель упомянул перестрелку на границе Армении и Азербайджана, которая произошла 12–13 февраля. По сообщению Баку, 12 февраля армянские военнослужащие обстреляли азербайджанские позиции, в результате был ранен пограничник; в ответ на это Азербайджан провел операцию «Возмездие» и уничтожил боевой пост возле армянского села Неркин Ханд на восточной границе с Азербайджаном, откуда, по данным азербайджанской стороны, был открыт огонь. По информации Минобороны Армении, погибли четыре человека, один ранен.

Жозеп Боррель выразил сожаление в связи с обстрелом азербайджанских позиций, однако последовавшая за этим реакция Азербайджана, по его оценке, была непропорциональной, поскольку Баку проигнорировал заявление армянского министра обороны, что инцидент будет расследован. «Это еще раз иллюстрирует острую необходимость разведения сил, за что Европейский союз выступает уже давно», — сказал глава европейской дипломатии.

В МИД Азербайджана категорически не согласились с позицией Борреля. «Оправдание верховным представителем Жозепом Боррелем армянской стороны, совершившей военную агрессию, расценивается нами как закрытие глаз на военную провокацию Армении, — говорится в заявлении ведомства от 14 февраля. — <…> Шаги, предпринятые Азербайджаном в ответ на провокацию, носили вполне адекватный и локальный характер. Эти меры также предотвратили попытки Армении расширить военную эскалацию». Баку обвинил Борреля в том, что, «несмотря на миролюбивые инициативы председателя Евросовета Шарля Мишеля», он придерживается проармянских позиций и создает разрыв между Азербайджаном и институтами Европейского союза.

Джонни Меликян обращает внимание, что за последние 30 лет Баку обвинял в проармянской ориентации и Москву, и говорит, что мирный договор невозможен до тех пор, пока его не захочет Азербайджан. «Заявления Баку о мире — это попытка задобрить партнеров, которые не хотели бы на него давить, — отметил эксперт. — На данном этапе должна быть новая встреча в Брюсселе, но Азербайджан туда не едет. Теперь процесс идет по двустороннему треку, где есть много ограничений. Встретились вице-премьеры на границе и что? Серьезных подвижек нет». По мнению Меликяна, в переговорах нужен посредник, который выступит и как гарант. «Запад и Россия с этим не справились каждый в своей части. Теперь Баку блокирует посредничество в любом формате», — констатировал политолог.

Азербайджанский политолог, глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов обращает внимание на то, что Азербайджан хочет вести переговоры с Арменией напрямую, без посредников. «За три года посреднические усилия ни к чему прорывному не привели, а, напротив, повысили напряженность в регионе в рамках геополитического противостояния России и Запада, — сказал РБК эксперт. — Азербайджан выстраивает нормальные прагматичные отношения со всеми центрами силы и не хочет быть пространством для их борьбы. Но в ЕС и США есть силы, которые придерживаются исключительно проармянских позиций, и Баку не намерен участвовать в платформах, где присутствуют эти силы». С разными институтами ЕС у Азербайджана разные отношения, утверждает Мамедов, хуже всего дела обстоят с Европарламентом, затем с Боррелем, но отношения с Шарлем Мишелем достаточно продуктивные.

В пресс-службе Еврокомиссии РБК заявили, что поддерживают контакты с обеими сторонами, в том числе на высшем уровне. «Мы стремимся к устойчивому и прочному миру, основанному на принципах признания суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности», — заявили там.

Раздражение у Баку вызывает не только Боррель, но и наблюдательная миссия Евросоюза в Армении, которая ведет мониторинг на границе с Азербайджаном. Сначала ее отправили туда при согласии обеих сторон на два месяца в 2022 году, затем в 2023-м уже без одобрения Баку ее состав был расширен, а срок работы продлен на два года. В заявлениях Борреля и Мирзояна о сотрудничестве в сфере безопасности этой миссии отведено центральное место.

Когда шел мирный процесс на брюссельской платформе, у миссии было определенное влияние — ее доклады передавали президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, сказал Меликян. «Теперь, когда Алиев в Брюссель не едет, можно предположить, что в миссии нет смысла, — отметил эксперт. — Но, с другой стороны, когда нет признания, в каких границах существует Армения, у Еревана альтернатив не остается. Сам факт, что Азербайджан может напасть на ту часть территории, где могут оказаться европейцы, — это уже какой-то сдерживающий фактор».

В МИД Азербайджана считают, что миссия ЕС региональной стабильности не содействует. «Миссия по сути стала агентом «бинокльной дипломатии», способствующей организации визитов в приграничные районы различных европейских официальных лиц, а также неофициальных делегаций», — говорится в опубликованном 12 февраля заявлении ведомства; эти визиты, по мнению Баку, «используются для распространения антиазербайджанской ненависти и тиражирования необоснованной азербайджанофобии». МИД призвал ЕС сделать так, чтобы его миссия «действовала строго как нейтральная, гражданская и невооруженная» и «воздерживалась от любой деятельности, которая была бы направлена против суверенитета, территориальной целостности Азербайджана или каким-либо иным образом затрагивала его законные интересы безопасности».

«Бинокльная дипломатия», пояснил Мамедов, — это когда европейские деятели едут на границу с Азербайджаном, вместе с миссией смотрят в сторону Азербайджана в бинокль и заявляют, что европейская миссия предотвращает возможную войну. «То есть по умолчанию они обвиняют Азербайджан в потенциальной агрессии против Армении, что неприемлемо для Баку», — пояснил эксперт.