Азербайджан заявил об операции возмездия после «провокации Армении»
Пограничники Азербайджана провели операцию возмездия в ответ на «провокацию, совершенную вооруженными силами Армении», сообщила пограничная служба республики. В результате был уничтожен армянский боевой пост. В Баку заявили, что накануне обстрелу со стороны Армении подверглись азербайджанские военные.
«На каждую провокацию армянской стороны, направленную на обострение оперативной обстановки на условной государственной границе Азербайджан — Армения, отныне будем отвечать более серьезными и решительными мерами», — сообщили азербайджанские пограничники.
Минобороны Армении минувшей ночью заявило, что военные Азербайджана открыли огонь по армянским позициям в районе села Неркин Ханд, два человека погибли.
В конце января премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Баку подписать соглашение о ненападении на случай, если заключение мирного договора между двумя странами потребует больше времени. Глава армянского правительства ранее неоднократно говорил, что готов заключить мир с Азербайджаном, но Баку не принимает отправленные Ереваном предложения и проект документа.
Азербайджанские власти в начале года сообщили, что готовы к прямым переговорам по мирному соглашению, отметив, что получили предложения Еревана и на ответ понадобится несколько недель.
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