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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Азербайджан заявил об операции возмездия после «провокации Армении»

Азербайджан сообщил об операции возмездия против военных Армении
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Ереван минувшей ночью обвинил Баку в обстреле армянских позиций в районе села Неркин Ханд, которое находится у восточной границы с Азербайджаном, погибли два человека
Фото: Alex McBride / Getty Images
Фото: Alex McBride / Getty Images

Пограничники Азербайджана провели операцию возмездия в ответ на «провокацию, совершенную вооруженными силами Армении», сообщила пограничная служба республики. В результате был уничтожен армянский боевой пост. В Баку заявили, что накануне обстрелу со стороны Армении подверглись азербайджанские военные.

«На каждую провокацию армянской стороны, направленную на обострение оперативной обстановки на условной государственной границе Азербайджан — Армения, отныне будем отвечать более серьезными и решительными мерами», — сообщили азербайджанские пограничники.

Минобороны Армении минувшей ночью заявило, что военные Азербайджана открыли огонь по армянским позициям в районе села Неркин Ханд, два человека погибли.

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Политика
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

В конце января премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Баку подписать соглашение о ненападении на случай, если заключение мирного договора между двумя странами потребует больше времени. Глава армянского правительства ранее неоднократно говорил, что готов заключить мир с Азербайджаном, но Баку не принимает отправленные Ереваном предложения и проект документа.

Азербайджанские власти в начале года сообщили, что готовы к прямым переговорам по мирному соглашению, отметив, что получили предложения Еревана и на ответ понадобится несколько недель.

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