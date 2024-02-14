Литва выразила протест России из-за объявления в розыск министров

Здание МИД Литвы (Фото: urministerija / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Временного поверенного России в Литве вызвали в МИД страны и вручили дипломатическую ноту, выражающую «решительный протест» из-за объявления в розыск литовских политиков из-за решений, «принятых ими при исполнении своих прямых обязанностей», сообщает дипведомство.

«В МИД подчеркнули, что решения Российской Федерации противоречат общепризнанным нормам международного права, демонстрируют усилия по фальсификации прошлого и неуважение к исторической памяти Литвы. Министерство иностранных дел Литвы потребовало немедленного прекращения политически мотивированного преследования литовских граждан», — говорится в публикации.

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