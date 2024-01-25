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Путин назвал снос памятников «невежеством» и предупредил о последствиях

Путин: снос памятников соседними странами — «невежество», будут последствия
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Президент России Владимир Путин назвал практику сноса памятников в соседних странах «потрясающим невежеством», у которого будут последствия. Такое заявление он сделал во время встречи со студентами Балтийского федерального университета (БФУ) им. Иммануила Канта.

«Уничтожают памятники героям Великой Отечественной войны, да и просто российские, советские памятники, памятники Пушкину уже начали сносить и так далее. Это, конечно, потрясающее невежество и непонимание того, где они живут, что делают и что за этим последует», — сказал президент (цитата по ТАСС).

Путин отметил, что Россия живет и действует «по другим принципам и законам», сохраняя свое культурное наследие. Президент также одобрительно отозвался о предложении одной из студенток БФУ создать в Калининградской области архитектурно-реставрационную школу и открыть такое направление в университете, назвав эту идею очень важной.

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Фото:Сергей Пятаков / РИА Новости

25 января Путин прибыл с визитом в Калининград. Первым пунктом поездки стало посещение БФУ им. И. Канта, во время которого президент пообщался со студентами. После этого Путин поедет в администрацию Калининградской области, где встретится с губернатором Антоном Алихановым. Кроме того, в режиме видео-конференц-связи он примет участие в открытии предприятия завода «Энкор», который выпускает панели для солнечных батарей.

Путин комментирует проблему сноса памятников в других странах не впервые. В июне 2023 года он предложил создать парк из снесенных на Украине монументов. После начала военной операции там стали сносить памятники, связанные с Россией. В Одессе демонтировали памятники императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову, в Харькове — князю Александру Невскому, в ряде городов — поэту Александру Пушкину.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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