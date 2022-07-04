В Клайпеде начали демонтаж монументов в честь советских воинов

Речь идет о двух бетонных стелах с опущенным мечом между ними и скульптурной группе из трех воинов. На этом месте захоронены красноармейцы, погибшие в боях с немецко-фашистской армией в январе 1945 года за Клайпеду

Фото: Ассоциация «Русскоговорящая Клайпеда»

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В литовской Клайпеде начали демонтировать советскую скульптурную композицию, сообщает BNS со ссылкой на мэра города Витаутаса Грубляускаса.

«Насколько мне известно, работы по демонтажу начались <...>. Я не могу сказать, как долго они продлятся. С утра начался демонтаж, все идет по плану», — сказал он.

Скульптурная композиция, которую начали разбирать, состоит из двух монументов. Первый представляет собой две бетонных стелы, между которыми размещен опущенный меч с гирляндой из дубовых листьев, украшающей его рукоять. Второй — скульптурная группа из трех воинов на пьедестале и элемент вечного огня в виде пятиконечной звезды из розового гранита.

Кроме того, будут демонтированы информационные щиты с надписями об освобождении Клайпеды на литовском и русском языках и каменная плита с надписью о вечной памяти «убитым и погибшим узникам фашистских лагерей». При этом гранитные плиты с именами павших в боях оставят.

Там захоронены красноармейцы, погибшие в боях с немецко-фашистской армией в январе 1945 года за Клайпеду. В 1975 году сюда были перенесены останки воинов, погребенных в других местах города. На этом месте установлено 47 мемориальных досок из серого гранита с именами 694 воинов.

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Решение о демонтаже власти приняли 22 июня. Скульптуры перенесут в парк Грутас.

В середине мая в словацком городе Пиештяны исписали памятник освободителям, сообщило посольство России в республике. Там рассказали, что на монументе изобразили «видоизмененный вольфсангель — волчий крюк», который, пояснили в дипмиссии, «является эмблемой украинского неонацисткого полка «Азов» (его символика признана в России экстремистским и запрещена, сам полк прокуратура просит признать террористической организацией). В Генпрокуратуре Словакии назвали инцидент «выражением экстремизма» и пообещали провести проверку.