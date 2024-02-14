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Минюст США изучил фото с наркотиками из телефона сына Байдена

Минюст США нашел в телефоне сына Байдена доказательства употребления наркотиков
В телефоне Хантера Байдена нашли фото с наркотиками и сообщения с признанием зависимости в период, когда он купил оружие. Теперь сына президента обвиняют в незаконном владении: при покупке он солгал, что не употребляет наркотиков

В телефоне сына президента США Джо Байдена Хантера нашли доказательства употребления им наркотиков до и после приобретения огнестрельного оружия в октябре 2018 года, следует из судебного заявления американского Минюста.

В документе приводятся фотографии с iPhone Байдена-младшего, сделанные в апреле, ноябре и декабре 2018 года. На кадрах фигурируют наркотики и принадлежности для употребления. В отчете также опубликованы скриншоты сообщений, в том числе о покупке веществ. Кроме того, в сообщениях своей девушке спустя день и два дня после приобретения оружия, 12 октября 2018 года, Хантер рассказывает о встрече с дилером и употреблении крэка.

В посланиях сын президента также признает свою зависимость. Так, 23 октября 2018 года, в день, когда девушка избавилась от купленного им оружия, Хантер Байден написал ей: «Кто в здравом уме поверит, что ты поможешь мне протрезветь?»

По его словам, оружие находилось в закрытой машине на другом объекте недвижимости. Девушка Хантера заявила, что посчитала это небезопасным, и уточнила, что машина не была закрыта.

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В сентябре 2023 года сыну американского президента предъявили обвинения в незаконном владении оружием. Еще в 2018-м, заполняя бланк при покупке револьвера Colt Cobra 38 special, он солгал, что не употребляет наркотики. В то время Хантер боролся с зависимостью от кокаина.

О том, что Байден-младший употребляет наркотики, газета The Wall Street Journal написала в 2014 году. После положительного теста на кокаин сына президента уволили из резерва военно-морских сил, где он числился с мая 2013 года.

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Кроме того, Хантеру Байдену вменяют неуплату налогов в размере более $100 тыс. с дохода более $1,5 млн за 2017 и 2018 годы. Так, в 2017-м он заработал более $2,3 млн, в том числе $1,6 млн получил из китайских источников, $500 тыс. — от украинской энергетической компании, $70 тыс. — от румынского бизнеса и т.д. А в 2018 году сын президента заработал более $2,1 млн, по мере того как его наркозависимость прогрессировала.

Хантер Байден выразил готовность признать вину в неуплате налогов и незаконном хранении оружия и согласиться на лечение от наркотической зависимости, но судья отказалась одобрить сделку со следствием. В декабре ему предъявили обвинения в неуплате налогов. При этом большое жюри присяжных в Калифорнии отметило, что Байден-младший тратил деньги «на наркотики, эскортниц и подружек, роскошные отели и съем недвижимости, экзотические автомобили, одежду и другие предметы личного характера — в общем, на все, кроме налогов».

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