Адвокат сына Байдена счел политизированными обвинения в неуплате налогов

Сын президента США Джо Байдена, бизнесмен Хантер Байден, погасил налоговые долги более двух лет назад, это дело политизировано, сообщил его адвокат Эбби Лоуэлл, передает Reuters.

«Исходя из фактов и закона, если бы фамилия Хантера была какой-либо другой, а не Байден, обвинения в Делавэре, а теперь и в Калифорнии, не были бы предъявлены», — считает защита.

Лоуэлл подчеркнул, что спецпрокурор Дэвид Вайс, выдвигая обвинения через пять лет после начала расследования без новых доказательств, «поддался давлению республиканцев и выдвинул беспрецедентные и неконституционные обвинения в хранении оружия». Он добавил, что Хантер Байден полностью уплатил налоги более двух лет назад.

Накануне Байдену-младшему предъявили обвинение по девяти пунктам. Прокуроры утверждают, что он как минимум пять лет — с 2016 по 2020 год — не платил налоги, сумма которых составила $1,4 млн, а также подавал ложные декларации. Ему грозит до 17 лет заключения.

В августе 2023 года Вайс не исключил, что Хантер Байден предстанет перед судом. Адвокат сына президента США, в свою очередь, ожидал, что спецпрокурор по делу его клиента не поддастся политическому давлению. Байден-младший президента был готов признать вину в неуплате налогов в 2017 и 2018 годах и незаконном хранении оружия и согласиться на лечение от наркотической зависимости, но суд отказался одобрить сделку со следствием.