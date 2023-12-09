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Политика ,  
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Адвокат сына Байдена счел политизированными обвинения в неуплате налогов

Адвокат сына Байдена назвал обвинения в неуплате налогов политизированными

Сын президента США Джо Байдена, бизнесмен Хантер Байден, погасил налоговые долги более двух лет назад, это дело политизировано, сообщил его адвокат Эбби Лоуэлл, передает Reuters.

«Исходя из фактов и закона, если бы фамилия Хантера была какой-либо другой, а не Байден, обвинения в Делавэре, а теперь и в Калифорнии, не были бы предъявлены», — считает защита.

Лоуэлл подчеркнул, что спецпрокурор Дэвид Вайс, выдвигая обвинения через пять лет после начала расследования без новых доказательств, «поддался давлению республиканцев и выдвинул беспрецедентные и неконституционные обвинения в хранении оружия». Он добавил, что Хантер Байден полностью уплатил налоги более двух лет назад.

Сына Байдена обвинили в трате денег на эскорт и наркотики вместо налогов
Политика
Хантер Байден

Накануне Байдену-младшему предъявили обвинение по девяти пунктам. Прокуроры утверждают, что он как минимум пять лет — с 2016 по 2020 год — не платил налоги, сумма которых составила $1,4 млн, а также подавал ложные декларации. Ему грозит до 17 лет заключения.

В августе 2023 года Вайс не исключил, что Хантер Байден предстанет перед судом. Адвокат сына президента США, в свою очередь, ожидал, что спецпрокурор по делу его клиента не поддастся политическому давлению. Байден-младший президента был готов признать вину в неуплате налогов в 2017 и 2018 годах и незаконном хранении оружия и согласиться на лечение от наркотической зависимости, но суд отказался одобрить сделку со следствием.

Теги
Хантер Байден Джо Байден уголовное дело адвокат неуплата налогов

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