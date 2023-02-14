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Кадыров написал стих про чародея Арестовича и «ядерную бяку»

Глава Чечни Кадыров в стихах высмеял западные новости о себе
Глава Чечни четырехстопным ямбом описал свои отношения со СМИ, описав в стихотворной форме их заголовки. В стихе упоминаются «ядерная бяка», «польские геи» и «бобры из НАТО»
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале опубликовал стихотворение с заголовком «Кадыров и евроСМИ». В нем описаны заголовки публикаций, которые он встречает, и его реакция на них. Он пишет среди прочего о Тайване, санкциях ЕС, украинских политиках и журналистах.

Полный текст с сохранением орфографии и пунктуации автора:

Чтоб не отстать от будней мира,
Смотрю в ютуб. Куда ни глянь —
Мелькают новости: «Кадыров
Купил недорого Тайвань…»

Или, к примеру, — «Утром рано,
Чтоб избежать вселенских бед,
Двоим праправнучкам Рамзана
ЕС объявит свой запрет…»

А вот, гляди-ка, бомба прямо:
«В Беное, где-то там в глуши,
Кадыров слил по дружбе Трампу
Сорта бамутской черемши…»

«С Китаем спорные границы
Ахматыч делит…» Ты прикинь?!
(Я тут хочу осведомиться —
Об этом знает Си Цзиньпин?)

«Кадыров ядерную бяку
Содержит в страшном слове «Дон»
Клянусь бровями Подоляка!
Чтоб на зарплату жил Гордон!»

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«Кадыров будет арестован», —
Пугая женщин и детей,
Закукарекал Арестович —
Обозреватель-чародей.

Я слышу в статусе не фейка
Неутешительный прогноз —
«Бобрам из НАТО (это Фейгин)
(Марк Фейгин внесен в реестр иноагентов. — РБК).
Грозит большой парадонтоз».

Боюсь, напрасны все усилья,
Вас ждёт в сраженьях жуткий ад.
У русских есть взрывная «СИЛА»
С простым названием «АХМАТ».

Гудит Америка от стресса,
Читает надписи с утра
На старом здании Конгресса —
«Привет лохам от К.Р.А.!»

«С пометкой «срочно» из Гааги
Кадыров вызван на допрос!»
(Тут перебор с английской брагой,
А может с коксом передоз?)

«Чечня достигла апогея!
На Грозный рвутся с двух сторон —
Закаев с ротой польских геев
И Зеля с корпусом ворон…

А в это время на Аляске
Рамзан пробил второе дно —
Там он с оленями в упряжке
Гонял шайтанов заодно!»

Вот Шендерович очень метко
(писатель Виктор Шендерович внесен в реестр иноагентов.. — РБК)
Меня отправил в соцсетях
К благим местам, в святую Мекку…
Туда хочу, Ин ша АЛЛАХ!

Это не первый стихотворный опыт главы Чечни. О чем еще писал стихи Рамзан Кадыров:

До начала военного конфликта на Украине стихотворения Кадырова носили неполитический характер — например, в 2018 году он сочинил стих о Новом годе: «Серебристый конь резвится на пушистом льду. Выходи в снежки сразиться в этом же году!».

Теги
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Рамзан Кадыров Чечня Украина поэзия

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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