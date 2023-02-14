Кадыров написал стих про чародея Арестовича и «ядерную бяку»

Глава Чечни Кадыров в стихах высмеял западные новости о себе

Глава Чечни четырехстопным ямбом описал свои отношения со СМИ, описав в стихотворной форме их заголовки. В стихе упоминаются «ядерная бяка», «польские геи» и «бобры из НАТО»

Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале опубликовал стихотворение с заголовком «Кадыров и евроСМИ». В нем описаны заголовки публикаций, которые он встречает, и его реакция на них. Он пишет среди прочего о Тайване, санкциях ЕС, украинских политиках и журналистах.

Полный текст с сохранением орфографии и пунктуации автора:

Чтоб не отстать от будней мира,

Смотрю в ютуб. Куда ни глянь —

Мелькают новости: «Кадыров

Купил недорого Тайвань…»

Или, к примеру, — «Утром рано,

Чтоб избежать вселенских бед,

Двоим праправнучкам Рамзана

ЕС объявит свой запрет…»

А вот, гляди-ка, бомба прямо:

«В Беное, где-то там в глуши,

Кадыров слил по дружбе Трампу

Сорта бамутской черемши…»

«С Китаем спорные границы

Ахматыч делит…» Ты прикинь?!

(Я тут хочу осведомиться —

Об этом знает Си Цзиньпин?)

«Кадыров ядерную бяку

Содержит в страшном слове «Дон»

Клянусь бровями Подоляка!

Чтоб на зарплату жил Гордон!»

«Кадыров будет арестован», —

Пугая женщин и детей,

Закукарекал Арестович —

Обозреватель-чародей.

Я слышу в статусе не фейка

Неутешительный прогноз —

«Бобрам из НАТО (это Фейгин)

(Марк Фейгин внесен в реестр иноагентов. — РБК).

Грозит большой парадонтоз».

Боюсь, напрасны все усилья,

Вас ждёт в сраженьях жуткий ад.

У русских есть взрывная «СИЛА»

С простым названием «АХМАТ».

Гудит Америка от стресса,

Читает надписи с утра

На старом здании Конгресса —

«Привет лохам от К.Р.А.!»

«С пометкой «срочно» из Гааги

Кадыров вызван на допрос!»

(Тут перебор с английской брагой,

А может с коксом передоз?)

«Чечня достигла апогея!

На Грозный рвутся с двух сторон —

Закаев с ротой польских геев

И Зеля с корпусом ворон…

А в это время на Аляске

Рамзан пробил второе дно —

Там он с оленями в упряжке

Гонял шайтанов заодно!»

Вот Шендерович очень метко

(писатель Виктор Шендерович внесен в реестр иноагентов.. — РБК)

Меня отправил в соцсетях

К благим местам, в святую Мекку…

Туда хочу, Ин ша АЛЛАХ!

Это не первый стихотворный опыт главы Чечни. О чем еще писал стихи Рамзан Кадыров:

До начала военного конфликта на Украине стихотворения Кадырова носили неполитический характер — например, в 2018 году он сочинил стих о Новом годе: «Серебристый конь резвится на пушистом льду. Выходи в снежки сразиться в этом же году!».