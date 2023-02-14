Кадыров написал стих про чародея Арестовича и «ядерную бяку»
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале опубликовал стихотворение с заголовком «Кадыров и евроСМИ». В нем описаны заголовки публикаций, которые он встречает, и его реакция на них. Он пишет среди прочего о Тайване, санкциях ЕС, украинских политиках и журналистах.
Полный текст с сохранением орфографии и пунктуации автора:
Чтоб не отстать от будней мира,
Смотрю в ютуб. Куда ни глянь —
Мелькают новости: «Кадыров
Купил недорого Тайвань…»
Или, к примеру, — «Утром рано,
Чтоб избежать вселенских бед,
Двоим праправнучкам Рамзана
ЕС объявит свой запрет…»
А вот, гляди-ка, бомба прямо:
«В Беное, где-то там в глуши,
Кадыров слил по дружбе Трампу
Сорта бамутской черемши…»
«С Китаем спорные границы
Ахматыч делит…» Ты прикинь?!
(Я тут хочу осведомиться —
Об этом знает Си Цзиньпин?)
«Кадыров ядерную бяку
Содержит в страшном слове «Дон»
Клянусь бровями Подоляка!
Чтоб на зарплату жил Гордон!»
«Кадыров будет арестован», —
Пугая женщин и детей,
Закукарекал Арестович —
Обозреватель-чародей.
Я слышу в статусе не фейка
Неутешительный прогноз —
«Бобрам из НАТО (это Фейгин)
(Марк Фейгин внесен в реестр иноагентов. — РБК).
Грозит большой парадонтоз».
Боюсь, напрасны все усилья,
Вас ждёт в сраженьях жуткий ад.
У русских есть взрывная «СИЛА»
С простым названием «АХМАТ».
Гудит Америка от стресса,
Читает надписи с утра
На старом здании Конгресса —
«Привет лохам от К.Р.А.!»
«С пометкой «срочно» из Гааги
Кадыров вызван на допрос!»
(Тут перебор с английской брагой,
А может с коксом передоз?)
«Чечня достигла апогея!
На Грозный рвутся с двух сторон —
Закаев с ротой польских геев
И Зеля с корпусом ворон…
А в это время на Аляске
Рамзан пробил второе дно —
Там он с оленями в упряжке
Гонял шайтанов заодно!»
Вот Шендерович очень метко
(писатель Виктор Шендерович внесен в реестр иноагентов.. — РБК)
Меня отправил в соцсетях
К благим местам, в святую Мекку…
Туда хочу, Ин ша АЛЛАХ!
Это не первый стихотворный опыт главы Чечни. О чем еще писал стихи Рамзан Кадыров:
- О комике Семене Слепакове («Вот и узнали все матери враз. Кто тут поэт, кто — бесстыжая мразь»).
- О властях Украины («В тех кругах снуют уроды, униформа от СС»).
- О президенте Украины Владимире Зеленском («Он — Зеленский! Он веселый! Он не в курсе! Просто — лох»).
До начала военного конфликта на Украине стихотворения Кадырова носили неполитический характер — например, в 2018 году он сочинил стих о Новом годе: «Серебристый конь резвится на пушистом льду. Выходи в снежки сразиться в этом же году!».