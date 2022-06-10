Кадыров обратился к «наивной Украине» со стихом «В чем подвох»
Глава Чечни Рамзан Кадыров зачитал стихотворение, обращенное к Украине. Видео он опубликовал в Telegram.
Стихотворение начинается так:
«Украина, Украина, в чем же прячется подвох?
Ты прекрасна и наивна на развалинах эпох.
И теперь тобою рулят маской ложного добра
Те, что жгли Тараса Бульбу на порогах у Днепра».
В стихах, которые Кадыров читает более двух минут, лирический герой рассказывает, что видит на Украине тех, кто «вслед за гетманом Мазепой продавали шведам Русь», «кто с Петлюрою в долях русский Киев сбагрил Польше в дойче-марках, не в рублях». Кроме них в стране «снуют уроды в униформах от СС», там же и «бандеровские бесы».
Затем лирический герой предлагает Украине «позвать своих сынов, чтоб сегодня, как когда-то, с нами брали Киев вновь». Он напоминает про то, как вместе сражались народы во времена Второй мировой, и при этом добавляет, что они «знали — Родина одна».
В стихотворении кольцевая композиция: оно завершается почти так же, как началось:
Украина, Украина, в чем же все-таки подвох?
Как же жаль, что ты наивна на развалинах эпох.
В своем посте глава Чечни также задался вопросами: «Неужели мы забудем, что говорим на братских языках? Неужели мы верим, что Западу небезразличен кто-то из нас?»
В марте Кадыров обращался к украинским политикам и журналистам в стихах. «Им не нравится, артистам, мой большой и мощный «дон». Побежали все, как крысы, Гончаренко и Гордон», — начинались те стихи.
В стихах обращались к оппонентам и другие российские политические деятели. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обращался к Западу со стихотворением «Скифы» Александра Блока, а замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев решил использовать для этой цели стихотворение «Клеветникам России» Александра Пушкина. Цитировал поэму «Полтава» российского поэта и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, заявивший, что осудивших военную операцию на Украине россиян ждет судьба гетмана Мазепы.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин накануне, 9 июня, написал оду о «прародителе СК» Петре I.