Кадыров обратился к «наивной Украине» со стихом «В чем подвох»

Кадыров зачитал стихотворение, посвященное Украине. В нем говорится, что страной «рулят маской ложного добра», также Украине предлагается «позвать своих сынов, чтоб сегодня, как когда-то, с нами брали Киев вновь»

Глава Чечни Рамзан Кадыров зачитал стихотворение, обращенное к Украине. Видео он опубликовал в Telegram.

Стихотворение начинается так:

«Украина, Украина, в чем же прячется подвох?

Ты прекрасна и наивна на развалинах эпох.

И теперь тобою рулят маской ложного добра

Те, что жгли Тараса Бульбу на порогах у Днепра».

В стихах, которые Кадыров читает более двух минут, лирический герой рассказывает, что видит на Украине тех, кто «вслед за гетманом Мазепой продавали шведам Русь», «кто с Петлюрою в долях русский Киев сбагрил Польше в дойче-марках, не в рублях». Кроме них в стране «снуют уроды в униформах от СС», там же и «бандеровские бесы».

Затем лирический герой предлагает Украине «позвать своих сынов, чтоб сегодня, как когда-то, с нами брали Киев вновь». Он напоминает про то, как вместе сражались народы во времена Второй мировой, и при этом добавляет, что они «знали — Родина одна».

В стихотворении кольцевая композиция: оно завершается почти так же, как началось:

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Украина, Украина, в чем же все-таки подвох?

Как же жаль, что ты наивна на развалинах эпох.

В своем посте глава Чечни также задался вопросами: «Неужели мы забудем, что говорим на братских языках? Неужели мы верим, что Западу небезразличен кто-то из нас?»

В марте Кадыров обращался к украинским политикам и журналистам в стихах. «Им не нравится, артистам, мой большой и мощный «дон». Побежали все, как крысы, Гончаренко и Гордон», — начинались те стихи.

В стихах обращались к оппонентам и другие российские политические деятели. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин обращался к Западу со стихотворением «Скифы» Александра Блока, а замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев решил использовать для этой цели стихотворение «Клеветникам России» Александра Пушкина. Цитировал поэму «Полтава» российского поэта и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, заявивший, что осудивших военную операцию на Украине россиян ждет судьба гетмана Мазепы.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин накануне, 9 июня, написал оду о «прародителе СК» Петре I.