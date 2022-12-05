Кадыров опубликовал стихотворение о Зеленском

Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в телеграм-канале стихотворение, посвященное президенту Украины Владимиру Зеленскому. Оно начинается так: «Перепутал клоун роли, // Над собою хохоча… // Как последний алкоголик // Бредит часто сгоряча».

Далее в тексте Зеленский назван лохом, действующим по «сценарию от НАТО». Президенту «плевать на Украину», а его «режим» пьет кровь «на дорожках кокаина». Зеленский «позабыл, какой он масти», утверждает автор.

Стихотворение завершается теми же словами, что и начинается. Последнее четверостишие звучит так: «Вижу, сгинешь ты в неволе, // Жизнь позорную влача… // Перепутал клоун роли, // Над собою хохоча…».

В июне Кадыров обратился в стихах к «наивной» Украине. В стихотворении говорилось, что страной «рулят маской ложного добра», там «снуют уроды в униформах от СС» и «бандеровские бесы», поэтому Украине предлагается «позвать своих сынов, чтоб сегодня, как когда-то, с нами брали Киев вновь».