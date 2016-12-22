Кадыров в новогоднем стихотворении позвал «в снежки сразиться»

Рамзан Кадыров обратился к своим подписчикам в соцсетях с новогодним стихотворением, в котором предложил «сразиться» с ним в снежки и не обижаться, если он «попадет». «Слушайте и не говорите, что не слышали», — предупредил Кадыров

Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Глава Чечни Рамзан Кадыров прочитал новогоднее стихотворение, в котором призвал своих подписчиков «сразиться» с ним в снежки. Видеозапись он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Слушайте и не говорите, что не слышали», — предупредил глава Чеченской Республики. ​

«Серебристый конь резвится на пушистом льду. Выходи в снежки сразиться в этом же году! И не злись, мой друг солидный, если попаду. Пусть останутся обиды в этом же году», — прочитал Кадыров.

Страницы Рамзана Кадырова в социальных сетях Facebook и Instagram были заблокированы 23 декабря. Позже Facebook объяснил РБК, что блокировка аккаунтов главы Чечни связана с санкциями, введенными против него США. В компании уточнили, что у нее есть «юридическое обязательство» деактивировать аккаунты таких людей.



Теперь Кадыров общается со своими подписчиками в соцсети «ВКонтакте», в мессенджере Telegram, а также в чеченской сети Mylistory.

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