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WSJ предупредила о снижении доверия к Зеленскому из-за потерь в Бахмуте

WSJ: потери в боях за Бахмут могут подорвать международное доверие к Зеленскому
Битва за Бахмут «дорого обходится» украинской стороне, пишет WSJ. Зеленский ранее пообещал, что Украина будет бороться за него, сколько сможет
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Хотя украинские военные считают, что Бахмут (российское название города — Артемовск) не имеет большого стратегического значения, его переход под контроль России «придаст новый импульс» Москве при проведении военных действий, пишет The Wall Street Journal.

В статье говорится, что битва за город «дорого обходится» Киеву; если украинские войска понесут большие потери или окажутся в окружении, это может «подорвать доверие к администрации президента Владимира Зеленского как внутри страны, так и на международной арене».

Артемовск служит важным транспортным узлом для обеспечения группировки украинских войск в Донбассе. Ожесточенные бои за город, в том числе с применением авиации, ведутся уже несколько месяцев. В январе российские силы взяли под контроль несколько населенных пунктов в этом районе, крупнейший из них — город Соледар. Также под контролем России оказались села Благодатное и Клещеевка и другие населенные пункты в данном районе. В боевых действиях здесь участвуют подразделения частной военной компании «Вагнер». 10 февраля власти ДНР заявили, что бойцы ЧВК закрепились в северной части Артемовска.

Как отмечает WSJ, последними оставшимися «воротами» в Артемовск стал Часов Яр (примерно в 15 км от города); через него сейчас проходит главный путь снабжения Артемовска.

16 февраля Washington Post написала, что, по мнению представителей властей США, потеря Украиной Бахмута не приведет к «значительному стратегическому сдвигу на поле боя»; американские аналитики считают, что ВСУ не смогут одновременно вести сражение за город и готовиться к контрнаступлению.

Зеленский в начале февраля пообещал, что Украина будет бороться за Бахмут столько, сколько сможет. О том, что Киев не может оставить город, заявил и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он указал, что страна платит «огромную цену» за удержание города, но сдать его нельзя, так как речь идет не просто о территориях, а о «наших домах».

Ситуация в Бахмуте с каждым днем становится тяжелее для ВСУ, заявлял бывший командир батальона «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) Максим Жорин. «Очень тяжелые бои уходят за каждый дом, за каждый метр. Самая большая наша проблема — сейчас самые боеспособные подразделения нашей армии теряют лучших своих бойцов», — написал он.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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