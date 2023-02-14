Сноуден назвал «панику с НЛО» в США отвлечением внимания от Nord Stream

По мнению бывшего сотрудника ЦРУ и АНБ, «паника» в американских СМИ по поводу недавно сбитых ВМС США неопознанных объектов является способом отвлечения внимания от взрывов на «Северных потоках»

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В Соединенных Штатах создается искусственная паника по поводу сбитых неопознанных летающих объектов (НЛО), задача которой — отвлечь внимание от взрывов на «Северных потоках», заявил в Twitter бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден.

«Это не инопланетяне. Я бы хотел, чтобы это были инопланетяне, но это не инопланетяне. Это просто старая искусственно созданная паника, привлекательная помеха, гарантирующая, что репортерам Нацбезопасности поручат расследовать брехню с воздушными шарами, а не бюджеты или взрывы (а-ля Nordstream)», — написал он.

Взрывы на газопроводах в Балтийском море произошли в сентябре. Повреждения получили обе нитки «Северного потока» и одна — «Северного потока-2». Президент России Владимир Путин заявлял о причастности к произошедшему «англосаксов», а российский МИД — Соединенных Штатов. Вашингтон и Лондон заявляли, что не имеют отношения к произошедшему

С начала февраля над территорией США и Канады были сбиты уже четыре летающих объекта. Так, 4 февраля американские военные сбили у побережья Южной Каролины китайский объект, который почти неделю провел в воздушном пространстве страны. Затем, 10 февраля, Белый дом объявил, что Соединенные Штаты сбили шар над Аляской, его обломки упали в море. Кому принадлежал аппарат, в американской администрации не уточнили.



12 февраля силы воздушно-космической обороны США и Канады (NORAD) сбили над канадской территорией Юкон еще один объект. Затем вечером в тот же день американские военные сбили летающий объект над озером Гурон на границе с Канадой. Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника писал, что объект представлял собой восьмиугольную конструкцию со свисающими нитями без заметной полезной нагрузки.

Глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Глен ван Хёрк после этого не исключил инопланетного происхождения объектов. В свою очередь координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби отметил, что американские власти не видят оснований говорить о внеземном происхождении объектов, однако президент Джо Байден, по его словам, уже распорядился сформировать межведомственную группу для углубленного анализа «феномена НЛО».