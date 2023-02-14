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Глава МИД Италии заявил о поддержке создания спецтрибунала по Украине

Глава МИД Италии Антонио Таяни: Рим поддержит создание спецтрибунала по Украине
Специальный суд по расследованию действий России на Украине в ноябре предложила создать глава Еврокомисии. В России назвали иннициативу нелегетимной. Глава МИД Италии указал, что страна не будет против создания спецтрибунала
Глава итальянского МИД Антонио Таяни
Глава итальянского МИД Антонио Таяни (Фото: Khaled Elfiql / EPA / ТАСС)

Италия поддержит создание специального трибунала по военным преступлениям, совершенным на Украине, сообщил глава итальянского МИД Антонио Таяни.

«Убивать безоружное население — это военное преступление, и мы посмотрим, как в это вмешаться: если будет специальный трибунал, мы не будем против», — заявил политик.

По его словам, Италия никогда не посылала Украине оружие для ударов по территории России, однако «если кто-то нарушает нормы международного права, то у всех стран должна быть единая позиция».

С предложением о создании спецтрибунала для расследования действий России на Украине в ноябре выступила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она тогда указала, что специальный суд должен быть создан под эгидой ООН и при поддержке ближайших партнеров ЕС. Тем не менее к концу декабря странам ЕС не удалось договориться о создании спецтрибунала, однако глава европейской дипломатии Жозеп Боррель обещал продолжить дискуссии на этот счет.

В Кремле осудили инициативу о создании спецтрибунала и заявили, что подобный процесс не имеет никакой легитимности. «Что касается попыток учредить какие-то трибуналы, они не будут иметь никакой легитимности, не будут нами приняты и будут нами осуждаться», — отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В МИДе назвали идею Еврокомиссии «юридическим нонсенсом» и заявили, что ЕС, участвующий в поставках оружия Украине, пытается «прикрыть собственную причастность к массовым случаям совершаемых ВСУ военных преступлений». Заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский указывал, что у Генассамблеи нет полномочий для создания спецтрибунала против России.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
международный трибунал Италия Россия Военная операция на Украине трибунал
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