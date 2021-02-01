Путин поручил разработать требования к работе иностранных IT-компаний

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Президент России Владимир Путин поручил разработать дополнительные требования к работающим в России IT-компаниям, сообщается на сайте Кремля. Среди требований, которые предстоит разработать — обязательства по созданию представительств зарубежных IT-компаний в России.

Срок выполнения поручения — к 1 августа 2021 года, ответственными за проработку требований назначены руководитель администрации президента Антон Вайно и председатель правительства Михаил Мишустин. Поручение было дано по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека 10 декабря 2020 года, на котором обсуждались преимущества и риски цифровизации.

Общественная палата России 22 января заявила о намерении направить письмо в Госдуму с просьбой законодательно обязать иностранные IT-компании открывать свои представительства на территории России.

Первый заместитель председателя комиссии палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич говорил тогда, что это предложение связано с «угрозами, которые существуют в социальных сетях».