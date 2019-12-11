Политика , 11 дек, 23:11
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Киев заявил о подготовке изменений в минские соглашения
К следующей встрече в «нормандском формате» Киев подготовит предложения по изменению минских договоренностей. Об этом заявил «Громадске» представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Резников.
«Мы точно напишем эти предложения [до следующего «нормандского саммита»]. Они даже были в инициативах президента готовы», — сообщил он. Резников уточнил, что пересмотреть действующие соглашения необходимо для того, чтобы «они сработали». Он не сказал, в чем будет заключаться суть изменений.
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