 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

NBC назвал, сколько США могут заплатить за Гренландию

NBC: покупка Гренландии может обойтись США в $700 млрд
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Если США договорятся о покупке Гренландии, это будет стоить $700 млрд, узнал NBC. Ранее Трамп заявлял о готовности присоединить остров ради безопасности США военным путем или с помощью покупки
Виды Гренландии
Виды Гренландии (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Покупка Гренландии может обойтись Соединенным Штатам в $700 млрд, что составляет более половины годового бюджета Пентагона, сообщает NBC News со ссылкой на три информированных источника. В такую сумму остров оценили ученые и бывшие американские чиновники.

Трамп поручил госсекретарю Марко Рубио в ближайшие недели подготовить предложение о покупке Гренландии, этот план стал приоритетным для президента США, выяснил телеканал.

Ранее The Times писала, что администрация Трампа может добиться контроля над Гренландией четырьмя способами: воздействовать силой, выкупить остров, предложить договор о свободной ассоциации или допустить комбинацию — к примеру, сохранение статуса Гренландии как территории Дании с одновременным увеличением присутствия США.

При этом американские чиновники обсуждали возможность отправки единовременных выплат жителям Гренландии в рамках попытки убедить их «отделиться от Дании», узнал Reuters. Речь идет о суммах от $10 тыс. до $100 тыс. на человека. Население острова — около 57 тыс. человек, он является автономной территорией Дании.

Трамп объяснил, зачем США Гренландия, и призвал НАТО возглавить ее захват
Политика
Дональд Трамп

12 января на рассмотрение конгресса США был внесен законопроект об «аннексии Гренландии» и предоставлении ей статуса американского штата. По словам конгрессмена-республиканца Рэнди Файна, поправки направлены на обеспечение стратегических интересов национальной безопасности США в Арктике и противодействие растущим угрозам со стороны Китая и России.

При этом два дипломата, которые посещали совещания НАТО, заявили The Times, что заявления Вашингтона о российских и китайских кораблях у берегов Гренландии не соответствуют действительности. Об этом же сообщил и министр иностранных дел Норвегии Эспен Эйде, а также сами жители Гренландии.

На фоне этого Минобороны Дании направило в Гренландию военную технику и передовые отряды для подготовки к приему более крупных сил армии страны, передает Danmarks radio. Датский премьер-министр заявила, что силовой сценарий со стороны США означал бы конец НАТО.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о передвижных аптеках

Главврача и завотделением задержали после гибели младенцев в Новокузнецке

Каллас сообщила о работе над 20-м пакетом санкций Евросоюза против России

Трамп назвал победу целью своих действий в Иране

Politico узнало о планах ЕС назначить переговорщика для связей с Россией

Трамп назвал нежелание гренландцев стать частью США «их проблемой»
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Гренландия США покупка Остров
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Марко Рубио фото
Марко Рубио
политик, госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности
28 мая 1971 года
Материалы по теме
Трамп потребовал от Дании «убираться» из Гренландии из-за двух упряжек
Политика
Трамп объяснил, зачем США Гренландия, и призвал НАТО возглавить ее захват
Политика
Bloomberg узнал о намерении Дании и Гренландии переубедить Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 января
EUR ЦБ: 92,2 (-0,2) Инвестиции, 18:01 Курс доллара на 15 января
USD ЦБ: 78,57 (-0,28) Инвестиции, 18:01
Дания заявила, что усилила защиту Гренландии не собачьими упряжками Политика, 22:21
«Спартак» второй раз в сезоне обыграл «Динамо» в московском дерби КХЛ Спорт, 22:09
Bild узнал, что Германия отправит военных в Гренландию из-за Трампа Политика, 22:02
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:00
Эстония назвала опасной идею о спецпосланнике ЕС по России Политика, 21:57
В Подмосковье нашли тело воспитанника ЦСКА Спорт, 21:54
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Фанат английского «Мидлсбро» посетил все матчи клуба за последние 30 лет Спорт, 21:34
Директора нацпарка «Куршская коса» задержали Общество, 21:32
Посольство России предупредило об ограничениях въезда в Польшу с апреля Политика, 21:26
Рост цен в начале января в шесть раз превысил результат декабря Экономика, 21:13
NBC назвал, сколько США могут заплатить за Гренландию Политика, 21:11
Белый дом предложил Гренландии ехать к России или США на упряжках Политика, 21:01
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00