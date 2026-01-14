NBC назвал, сколько США могут заплатить за Гренландию

Если США договорятся о покупке Гренландии, это будет стоить $700 млрд, узнал NBC. Ранее Трамп заявлял о готовности присоединить остров ради безопасности США военным путем или с помощью покупки

Виды Гренландии (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Покупка Гренландии может обойтись Соединенным Штатам в $700 млрд, что составляет более половины годового бюджета Пентагона, сообщает NBC News со ссылкой на три информированных источника. В такую сумму остров оценили ученые и бывшие американские чиновники.

Трамп поручил госсекретарю Марко Рубио в ближайшие недели подготовить предложение о покупке Гренландии, этот план стал приоритетным для президента США, выяснил телеканал.

Ранее The Times писала, что администрация Трампа может добиться контроля над Гренландией четырьмя способами: воздействовать силой, выкупить остров, предложить договор о свободной ассоциации или допустить комбинацию — к примеру, сохранение статуса Гренландии как территории Дании с одновременным увеличением присутствия США.

При этом американские чиновники обсуждали возможность отправки единовременных выплат жителям Гренландии в рамках попытки убедить их «отделиться от Дании», узнал Reuters. Речь идет о суммах от $10 тыс. до $100 тыс. на человека. Население острова — около 57 тыс. человек, он является автономной территорией Дании.

12 января на рассмотрение конгресса США был внесен законопроект об «аннексии Гренландии» и предоставлении ей статуса американского штата. По словам конгрессмена-республиканца Рэнди Файна, поправки направлены на обеспечение стратегических интересов национальной безопасности США в Арктике и противодействие растущим угрозам со стороны Китая и России.

При этом два дипломата, которые посещали совещания НАТО, заявили The Times, что заявления Вашингтона о российских и китайских кораблях у берегов Гренландии не соответствуют действительности. Об этом же сообщил и министр иностранных дел Норвегии Эспен Эйде, а также сами жители Гренландии.

На фоне этого Минобороны Дании направило в Гренландию военную технику и передовые отряды для подготовки к приему более крупных сил армии страны, передает Danmarks radio. Датский премьер-министр заявила, что силовой сценарий со стороны США означал бы конец НАТО.