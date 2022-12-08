Российского посла вызовут в МИД Молдавии после падения ракеты

Посла России в Кишиневе Олега Васнецова вызовут в МИД Молдавии после падения ракеты в приграничном городе Бричаны, заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица в эфире телеканала TVR Moldova. В конце октября на территорию Молдавии упала еще одна ракета.

«Мы не можем каждые несколько дней сталкиваться с таким количеством рисков для миллионов людей. [Боевые действия] должны быть остановлены. Я знаю, что МИД вызовет посла России для обсуждения этих тем», — сказала Гаврилица.

Она также отметила, что молдавские власти проведут расследование так же, как они делали в случае с ракетой, упавшей в районе села Наславча, расположенного на границе с Украиной, и они готовы сотрудничать с международными организациями для выяснения обстоятельств дела.

31 октября на территорию Молдавии упала ракета, она была сбита украинской ПВО, сообщили в МВД республики. Фрагменты ракеты были обнаружены на севере Наславчи. В нескольких домах в селе выбило оконные стекла, никто не пострадал. Украинские власти сообщили, что утром в тот день был нанесен удар беспилотником по Днестровской ГЭС, которая находится неподалеку от села Наславча. Об этом позже заявили и в Минобороны Молдавии.

5 декабря еще одна ракета упала у молдавского города Бричаны, который также расположен недалеко от границы с Украиной. Кому принадлежала ракета, пока неизвестно, экспертиза по этому поводу еще не завершена. При этом пограничная полиция Молдавии уже завела уголовное дело, по какой статье — не уточняется.