Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 8 декабря
EUR ЦБ: 65,9 (-0,21) Инвестиции, 07 дек, 23:54
Курс доллара на 8 декабря
USD ЦБ: 62,94 (+0,03) Инвестиции, 07 дек, 23:54
МИД счел идею ЕС о фонде «русских активов» для Киева мошеннической схемой Политика, 03:37
Рябков указал на нежелание России разрывать дипотношения с США Политика, 03:25
Российского посла вызовут в МИД Молдавии после падения ракеты Политика, 02:32
Зеленский счел, что восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно Политика, 02:13
Интеллигентность — это про чувство вкуса. Как ее оценить РБК и ГАЛС, 01:41
Рябков заявил, что переговоры с США по СНВ на паузе, а не прекращены Политика, 01:36
Суд Норвегии оправдал Андрея Якунина по делу об использовании дрона Политика, 01:02
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Германия передала Украине 20 БТР Dingo и два полуприцепа Oshkosh Политика, 00:47
Классическая архитектура и комфорт: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 00:30
7 лучших мест в Ереване. Мнение россиян, которые туда переехали Life, 00:04
«Он не нужен Португалии». Реакция на отсутствие Роналду в старте на ЧМ Спорт, 00:00
АКРА заявило о восстановлении экспорта российской нефти на фоне эмбарго Бизнес, 00:00
Минфин США счел ненужными проверки судов с нефтью в водах Турции Политика, 07 дек, 23:59
В поисках пружины саморазвития ребенка: что определяет стратегию РБК и AFI Park Воронцовский, 07 дек, 23:58
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Военная операция на Украине ,  
0 

Российского посла вызовут в МИД Молдавии после падения ракеты

Премьер Молдавии сообщила, что посла России Васнецова вызовут в МИД после падения ракеты

Посла России в Кишиневе Олега Васнецова вызовут в МИД Молдавии после падения ракеты в приграничном городе Бричаны, заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица в эфире телеканала TVR Moldova. В конце октября на территорию Молдавии упала еще одна ракета.

«Мы не можем каждые несколько дней сталкиваться с таким количеством рисков для миллионов людей. [Боевые действия] должны быть остановлены. Я знаю, что МИД вызовет посла России для обсуждения этих тем», — сказала Гаврилица.

Она также отметила, что молдавские власти проведут расследование так же, как они делали в случае с ракетой, упавшей в районе села Наславча, расположенного на границе с Украиной, и они готовы сотрудничать с международными организациями для выяснения обстоятельств дела.

31 октября на территорию Молдавии упала ракета, она была сбита украинской ПВО, сообщили в МВД республики. Фрагменты ракеты были обнаружены на севере Наславчи. В нескольких домах в селе выбило оконные стекла, никто не пострадал. Украинские власти сообщили, что утром в тот день был нанесен удар беспилотником по Днестровской ГЭС, которая находится неподалеку от села Наславча. Об этом позже заявили и в Минобороны Молдавии.

5 декабря еще одна ракета упала у молдавского города Бричаны, который также расположен недалеко от границы с Украиной. Кому принадлежала ракета, пока неизвестно, экспертиза по этому поводу еще не завершена. При этом пограничная полиция Молдавии уже завела уголовное дело, по какой статье — не уточняется.

Читайте на РБК Pro
10 фраз, которые говорят о том, что вам не собираются возвращать деньги
Фото: Shutterstock Китай не спасет: можно ли предотвратить дефицит компьютерного «железа»
Российских поставщиков все больше. 9 выводов о ретейле к концу 2022 года
Фото: Chris Hondros / Getty Images Всё шло так хорошо: как инвестору понять, что компания на грани краха
С 2023 года все налоги пойдут через Единый налоговый счет. Что это такое
Фото: Антон Беркасов / РБК Глава «Ethereum Россия» — РБК: «Ждем «криптовесну» в середине 2023 года»
Фото: Issei Kato / Reuters «Уронить корону»: топ-менеджер сменил корпорацию на стартап — каково это
Фото: Getty Images Какими китайскими спортивными брендами можно заменить ушедшие западные
Теги
Молдавия российский посол МИД ракета Украина
Вклад «Лучший %»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Оформить онлайн

Реклама, Рекламодатель ПАО Сбербанк.

Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

Материалы по теме
МИД заявил, что не планирует мер из-за реакции Польши на падение ракеты
Политика
Дуда заявил, что Киев может наблюдать, но не расследовать падение ракеты
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter