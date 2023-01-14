Посольство исключило влияние британских танков у ВСУ на ход спецоперации

О передаче танков Challenger 2 Киеву ранее объявил британский премьер Риши Сунак. В посольстве России считают, что появление этой техники у ВСУ не ускорит окончание боевых действий

Танк Challenger 2 (Фото: Matt Cardy / Getty Images)

Передача Великобританией Украине танков не приведет к изменению хода боевых действий, говорится в размещенном в телеграм-канале комментарии российского посольства в Лондоне о планах Соединенного королевства направить Украине танки Challenger 2.

«Они вряд ли помогут украинским военным переломить ситуацию на поле боя. Тем не менее, они станут законными крупномасштабными целями для российских войск», — сказано в сообщении.

В дипмиссии также подчеркнули, что появление в зоне конфликта этих танков «не приведет к прекращению боевых действий», а активизирует их и увеличит число жертв. В посольстве подчеркнули, что данное действие Лондона «полностью соответствует» его цели затянуть военные действия.

Ранее 14 января премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским анонсировал передачу Киеву Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем.

Challenger 2 — основной боевой танк Сухопутных войск Великобритании. Оснащен 120-мм нарезной пушкой L30A1 и двумя 7,62-мм пулеметами. Эффективная дальность стрельбы — 8 км. Имея массу около 75 т, является одним из наиболее тяжелых западных танков

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