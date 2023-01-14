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Haaretz сообщил о прекращении выплат украинским беженцам в Израиле

Haaretz: власти Израиля прекратят выплаты ежемесячных пособий украинским беженцам
После истечения срока действия постановления, на основании которого украинцы могли рассчитывать на ежемесячную финансовую помощь, истек, и министерство репатриации и интеграции не планирует его продлевать, передает газета
Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС
Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС

Власти Израиля прекратят выплачивать специальные ежемесячные пособия украинским беженцам, приехавшим в Израиль после 24 февраля 2022 года. Об этом сообщает Haaretz.

Срок действия временного постановления, на основании которого украинцы могли рассчитывать на ежемесячную финансовую помощь, истек. Министерство репатриации и интеграции пока не планирует возобновлять его.

Тель-Авиа принял решение выплачивать украинским беженцам ежемесячные пособия в апреле 2022 года. На выплаты могли рассчитывать те, кто уехал из Украины, России и Белоруссии в Израиль «в срочном порядке без личных вещей», пишет издание.

По подсчетам Haaretz, в общей сложности 23 940 иммигрантов получили по крайней мере одну ежемесячную выплату. Со следующего месяца 26 300 беженцев перестанут его получать.

Материал дополняется

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Виктория Громова Виктория Громова
Израиль пособия беженцы Украина
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