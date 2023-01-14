Haaretz сообщил о прекращении выплат украинским беженцам в Израиле
Власти Израиля прекратят выплачивать специальные ежемесячные пособия украинским беженцам, приехавшим в Израиль после 24 февраля 2022 года. Об этом сообщает Haaretz.
Срок действия временного постановления, на основании которого украинцы могли рассчитывать на ежемесячную финансовую помощь, истек. Министерство репатриации и интеграции пока не планирует возобновлять его.
Тель-Авиа принял решение выплачивать украинским беженцам ежемесячные пособия в апреле 2022 года. На выплаты могли рассчитывать те, кто уехал из Украины, России и Белоруссии в Израиль «в срочном порядке без личных вещей», пишет издание.
По подсчетам Haaretz, в общей сложности 23 940 иммигрантов получили по крайней мере одну ежемесячную выплату. Со следующего месяца 26 300 беженцев перестанут его получать.
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