В Норвегии предупредили о новой волне беженцев с Украины зимой

Фото: Carsten Koall / Getty Images

Европу ожидает еще одна волна беженцев с Украины зимой из-за «непригодных для жизни» условий. Об этом заявил генсек Норвежского совета по делам беженцев Ян Эгеланн, сообщает Reuters.

«Никто не знает, сколько будет их, но их будет еще сотни тысяч», — сказал Эгеланн. Он выразил опасение, что кризис в Европе продолжит углубляться и «затмит такие же кризисы в других местах мира».

Согласно данным ООН на 6 декабря, в качестве беженцев в страны Европы въехали более 7,8 млн украинцев, из них только около 4,8 млн запросили соответствующий статус или другую защиту в рамках госпрограмм. Больше всего из европейских стран беженцев с Украины живут в Польше — свыше 1,5 млн человек.

На Украине с 10 октября происходят перебои с подачей электроэнергии из-за ударов российской стороны по объектам энергетики и военного управления. В Кремле объясняли, что удары наносятся по объектам инфраструктуры, которые «прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины.

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил американскому лидеру Джо Байдену об уничтожении 50% энергетической инфраструктуры страны. Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что всю ближайшую зиму страна будет жить в условиях дефицита электроэнергии, в первую очередь ее будут получать объекты водоснабжения, теплоснабжения и больницы.