В Германии заявили о «чрезвычайно стрессовой ситуации» с беженцами

Германия находится в «чрезвычайно стрессовой ситуации» из-за украинских беженцев и эта ситуация будет продолжать ухудшаться, заявила министр юстиции федеральной земли Баден-Вюртемберг (находится на юго-западе страны) Марион Гентгес, пишет газета Die Welt.

«Ввиду все еще быстро растущего числа людей, ищущих защиты, мы как страна — и в частности наши местные органы власти — сталкиваемся с чрезвычайно стрессовой ситуацией, как в настоящее время, так и в будущем», — написала Гентгес в письме к федеральному министру внутренних дел Нэнси Фезер, отметив, что местные органы по приему и работе с иностранцами находятся «на пределе своих возможностей». В этом году Баден-Вюртемберг принял 139 тыс. беженцев из Украины и около 22 тыс. человек из других стран, указывает Die Welt.

Мэр Лейпцига и вице-президент Немецкой ассоциации городов Буркхард Юнг допустил, что зимой число беженцев может еще увеличиться. В связи с этим он предложил правительству Германии предоставить больше финансовых ресурсов для мигрантов, а также помочь Украине подготовить ее города к зиме, что могло бы сократить количество беженцев.

Согласно данным ООН по состоянию на 22 ноября, число граждан Украины, которые приехали в Европу в качестве беженцев, составляет около 7,8 млн человек. Из них около 4,7 млн человек запросили соответствующий статус или другую защиту в рамках государственных программ. Наибольшее число украинских беженцев проживают в Польше — более 1,5 млн человек, в Германии — 1,02 млн.

В Германии у украинских беженцев есть право подать ходатайство о предоставлении временного вида на жительство сроком на один год с возможностью продления еще на два года. Он дает право на получение социального пособия в несколько сотен евро в месяц, бесплатной медицинской страховки и жилья, а также позволяет трудоустроиться.